领英竞争对手分析：谁与领英争夺中国市场

Linkedin 在中国市场的主要竞争对手

自Linkedin敲响了中国的大门之后，在国内市场也拥有了大量的用户。经过不断地发展了改革创新，更是成为了国内影响力比较大的职业社交平台之一。为了能够在国内市场中取得成功，在进入国内之前，Linkedin就采取了全新的模式，不仅仅是销售机构，也具备了产品技术、市场、公关等完整的团队。面对这样强大的社交平台，Linkedin在中国市场中有哪些竞争对手呢？

Linkedin在中国市场中有哪些竞争对手

Linkedin进入到中国市场之后，为了能够在中国市场中得到稳定的发展，改进了自身的营销策略，并凭借“精英化、国际化”等特征，吸引了上千万的中国用户，短短两年更是超过了一千万的用户，是目前全球最大的职业社交网站。

虽然在国内拥有大量的用户，但在中国市场中Linkedin依旧有很多竞争对手存在。其中最大的竞争对手要数前程无忧、Boss直聘和猎聘了，这些竞争对手在中国市场中根深蒂固，完全适应中国企业的需求和特点，从而瑶瑶领先于Linkedin的发展，也让Linkedin在国内的发展远远落后这些竞争对手。

除了这些竞争对手之外，Linkedin进入到中国市场之后，也一直没有找到合适的发展路径，这也导致其受到了运营环境的挑战和法律的限制，在竞争对手中黯然失色。虽然如此，Linkedin在全球市场中的影响力依旧不容小觑。

如何利用Linkedin连接中国职场

Linkedin在中国市场的故事虽然黯然落幕，但依然具有一定的影响力。为中国企业提供了海外人才招聘以及品牌营销解决方案，帮助中国企业成功打造国际化品牌，也提供了拓展海外市场的便利，更是为企业的发展提供了强大的技术和资源支持。面对这样一个职业社交网站，如何利用Linkedin连接中国职场呢？

据了解，想要利用Linkedin实现国际化接轨，在平台中注册账号势在必行。通过账号才能成功登录Linkedin平台，并在平台中掌握职业发展的知识和营销解决方案。在注册时，大家就可以了解下老虎平台，该平台拥有大量的号码资源，用户可以随心所欲的购买自己所需要的手机号来注册项目，解决了海外平台无法成功注册的问题。

注册Linkedin账户，提升企业出海业务

如何利用老虎平台注册Linkedin账户呢？方法也是非常简单的，只需要进入到老虎平台的网站后，注册该平台账户，就可以利用卡密的充值方式对账户进行充值，充值成功之后，就可以在购买的页面中选择所需要的项目和国家购买虚拟号了。利用购买到的虚拟号，就可以前往Linkedin平台中注册账号，并获得平台提供的便利，也可以通过海量的人才信息，实现人才引进。

虽然Linkedin面对中国市场中的竞争对手倍感压力，但所提供的营销方案以及人才招聘解决方案，依旧深受中国企业的青睐，也为HR提供了高效、便捷的招聘方式。