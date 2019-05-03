国内用Line的最强攻略教程

国内怎么用Line？最强攻略教程

国内怎么用Line？Line是日本公司研发的一款实时通讯软件，也是海外最受欢迎的社交软件之一，不管是国内的外贸商还是普通人群都能通过Line了解海外情况和交流推广商品。一般外贸商都了解具体操作办法，可能通过翻墙或加速器等渠道来注册使用Line，但普通人却不知道具体方法，其实外贸商的这种方法，也是不靠谱不安全的，用户隐私得不到保障，且风险较大，由此，国内出现了安全靠谱的海外软件的平台，下面就带大家了解了解。

国内怎么用Line？老虎接码平台告诉你答案

接码平台是什么？有何优势？老虎接码平台可以接收来自全世界的验证码，而在国内想要使用国外软件，就必须有一个国外手机号。在老虎接码平台上能够买到临时的国外手机号，就能接收验证码进行注册了。关于国内怎么用Line？以下是具体的操作流程，感兴趣的看一看。

国内怎么用Line？具体的操作流程

1、打开老虎平台的网站：https://tiger-sms.com/cn，这是直接跳转到平台首页，大家可以放心点击。

2、在初次点击平台链接，初始模式是英文，点击右上角切换为中文模式。

3、这里可以直接点击【购买号码】，平台会让你先登录注册，有不同的登录方式，没有合适的，直接用邮箱注册一个。