Line 第二号注册的方法

别再被骗了，Line 第二号这样注册才能成功

很多小伙伴表示，在注册Line第二个账号的时候，经常会出现失败的情况，自己也找了很多注册教程，但终究无法成功注册，究竟如何才能注册Line 第二号呢？接下来就分享一个最新的Line 第二号注册教程，亲测绝对好用，还不清楚如何注册Line账号的小伙伴，赶紧学习起来吧。

Line 第二号注册如何才能成功呢？

Line作为海外最受欢迎的社交软件之一，想必很多外贸商都会通过它来实现和客户交流推广商品的目的，这种情况下，一个Line可能就会无法满足需求，需要注册第二个账号，但由于注册账号需要手机号，就不清楚Line 第二号如何才能注册成功。

其实想要成功注册Line 第二号，只需要获取一个海外手机号并接收验证码进行验证就可以了，比如说通过老虎平台https://tiger-sms.com/cn，就可以根据自己的需求购买可以注册Line的手机号，并完成对Line 第二号的注册。

Line 第二号注册的详细步骤

点击网址：https://tiger-sms.com/cn进入到老虎平台之后，点击右上方将语言显示改为中文后就可以成功查看页面信息。