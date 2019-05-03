Line 账号最新注册流程介绍，新手使用指南

Line 账号最新注册流程介绍，Line虽然是日本常用的社交软件，但也是很多外贸商比较关注的社交软件，该软件可以实现免费通话，也可以让外贸商分享商品达到推广的目的。但想要使用Line软件，就需要注册Line 账号，这时就需要通过手机号验证才能注册，对于国内用户来讲，接码平台就成为了获取手机号的方式，也可以成功帮助用户注册Line 账号。

可以注册Line 账号的接码平台

注册Line 账号最重要的就是手机号，很多小伙伴反馈，自己在注册时，经常接收不到验证码，这就是因为手机号不符合注册要求的原因。Line本身就是海外的社交平台，想要成功注册，就需要拥有户外手机号，而老虎平台https://tiger-sms.com/cn作为资源最多的接码平台，就可以帮助用户完成任何项目注册时的接码工作，通过该平台购买虚拟号，就可以为用户带来注册Line 账号的便利。

Line 账号最新注册流程介绍

首先我们需要先通过老虎平台获取手机号，才能成功注册Line 账号。而获取手机号的方式分为三个部分：注册、充值、购买。接下来就详细的讲解一下吧。

Line 账号注册第一步：注册老虎平台账号

点击网址：https://tiger-sms.com/cn之后，就会直接进入到老虎平台的首页，这里可以先将语言显示选择为“中文”。