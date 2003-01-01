如何实现Line批量注册？

Line批量注册能实现吗？可以拥有多个Line号的方法就在这！

Line批量注册能实现吗？当然可以的。现在很多企业都会使用Line来进行外交贸易的合作，所以说一个Line号自然是不够用的，但是又想正规的拥有Line号，就需要一个靠谱的接码平台。其实对于国内人员来说，怎么拥有Line账号都不知道怎么操作？更别说拥有多个Line号了，所以说今天主要来给大家讲一讲怎么拥有Line？

接码平台才能实现Line批量注册

对于国内的接码平台，能选择的不多，而且大多人都不知道，所以说是一定要先有一个靠谱的接码平台。在这其中，脱颖而出的老虎平台，受到众多人的好评，因为它拥有了全世界的号码资源，每天都在实时更新，这样才能多个Line批量注册。

老虎接码平台为你实现Line批量注册

Line是一款日本研究的通讯软件，能够在线沟通交流各国好友，所以说众多企业用户都会选择用它来对接贸易工作。老虎接码平台直接点击这个链接https://tiger-sms.com/cn，就到平台首页了，但在注册Line号之前，还有众多的操作，下面来详细说明一下。

在老虎平台上注册账号，实现Line批量注册

第一步：

1、在点击老虎平台链接后，在首页中切换到熟知的中文模式，后点击【注册】选项。

在老虎平台注册账号中，有多种登录方式，选择注册的方式，并填写信息内容。

最后点击【老虎接码平台】，就拥有了老虎平台账号了。

平台上购买虚拟手机号，实现Line批量注册

第二步：

1、在个人中心里，先点击【充值】，国内用户就能看到熟知的充值方式，当然还有其他七种国家的支付方式，也是很方便的。

2、在下方输入金额之后，点击【充值】，个人中心下的余额就会显示了钱数了。

第三步：点击【购买号码】选项，会有两个搜索栏，在两个搜索栏中填写对应的软件和购买号码的地区。点击【购买】，虚拟手机号就完成了。

这些步骤是在老虎平台中获得虚拟手机号的流程，而想要实现Line批量注册，就需要继续充值更多金额，在【购买号码】选项中，才能购买多个手机号，就拥有了多个虚拟手机号。

下载注册Line，实现Line批量注册登录

最后：购买了多个手机号码后，下载Line后，输入手机号码，再到老虎平台的个人中心，看对应的手机号码，收到的验证码，到Line上输入验证码，这第一个虚拟手机号就在Line上完成注册了。而多个账号运行，再按照这样的步骤就可以实现Line批量注册登录了。

以上是整体的流程操作，是不是非常简单。虽然现在在国内无法正常使用Line，但是可以通过第三方渠道获得手机号，来注册Line，这样对于用户来说是更好的保护了隐私，还能实现多个Line号的使用。想要实现Line批量注册的小伙们，赶紧试试以上的步骤，来注册登录使用吧！