教你如何对Line 批量注册，一定要看！

Line 批量注册可以实现吗？Line是日本最常用的社交聊天软件，也是日本所研发通讯软件，该软件在全球已经有超过14亿的用户，也因此成为了外贸商在外海推广的利器。推广营销一个账号并无法满足，因此就有人需要批量注册Line账号，但对Line 批量注册需要有多个手机号，这时，接码平台就满足了大家的需求。

能够实现Line 批量注册的接码平台

市场中比较可靠的接码平台还是非常少的，特别是能拥有全球各地号码支援的平台更是少之又少。但老虎接码平台，就实现了全球任何国家任何项目都可以注册，通过该平台购买虚拟号接收验证码，也可以享受到市场最低的价格，可以说老虎平台的存在，能够成功的解决Line 批量注册的问题。

购买Line 批量注册手机号的方法

Line 批量注册就需要获取大量的手机号，而获取手机号时，大家可以直接通过老虎平台https://tiger-sms.com/cn进行购买，具体操作步骤如下：

进入老虎平台的网站中，第一次登录会发现页面显示为英文，点击右上角，选择中文，即可更改语言显示。