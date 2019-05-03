 购买Line 批量注册手机号的方法
中文
中文
登录 注册
购买号码 API SMS 赚钱 免费号码 博客 FAQ 反馈 联系方式

用户协议
私人信息与cookie政策
支付政策
送货政策
退款政策
退货政策
网站地图

博客

购买Line 批量注册手机号的方法

内容

能够实现Line 批量注册的接码平台

购买Line 批量注册手机号的方法

Line 批量注册就需要获取大量的手机号，而获取手机号时，大家可以直接通过老虎平台https://tiger-sms.com/cn进行购买，具体操作步骤如下：

下载Line软件，实现Line 批量注册

购买Line 批量注册手机号的方法
教你如何对Line 批量注册，一定要看！

Line 批量注册可以实现吗？Line是日本最常用的社交聊天软件，也是日本所研发通讯软件，该软件在全球已经有超过14亿的用户，也因此成为了外贸商在外海推广的利器。推广营销一个账号并无法满足，因此就有人需要批量注册Line账号，但对Line 批量注册需要有多个手机号，这时，接码平台就满足了大家的需求。


能够实现Line 批量注册的接码平台


市场中比较可靠的接码平台还是非常少的，特别是能拥有全球各地号码支援的平台更是少之又少。但老虎接码平台，就实现了全球任何国家任何项目都可以注册，通过该平台购买虚拟号接收验证码，也可以享受到市场最低的价格，可以说老虎平台的存在，能够成功的解决Line 批量注册的问题。


购买Line 批量注册手机号的方法


Line 批量注册就需要获取大量的手机号，而获取手机号时，大家可以直接通过老虎平台https://tiger-sms.com/cn进行购买，具体操作步骤如下：


  1. 进入老虎平台的网站中，第一次登录会发现页面显示为英文，点击右上角，选择中文，即可更改语言显示。

1

  1. 很多小伙伴登录网站后，会直接点击“购买号码”的按钮，但在购买号码之前，需要注册账号并登录。