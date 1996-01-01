 获取日本Line的关键
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获取日本Line的关键

内容

日本Line号怎么才能使用？国内教程一步到位

接码平台是获取日本Line关键

从老虎平台中获取日本Line

日本Line号老虎平台的操作流程

购买日本Line号的虚拟手机号码

日本Line号购买号码流程

下载日本Line，成功使用Line

获取日本Line的关键

日本Line号怎么才能使用？国内教程一步到位


日本Line号怎么才能使用？关于Line，这是一款日本公司开发的一款即时通讯应用软件，在日本、台湾等亚洲地区非常流行，大部分功能和国内使用的聊天软件没有差别，但是使用Line就可以和国外合作一些外交贸易，所以说一些企业用户，非常喜欢使用Line交流。想拥有Line号，其实在国内也能一步到位了，但因为部分原因，最好的办法就是购买虚拟手机号，这样才能和Line进行连接使用。


接码平台是获取日本Line关键


什么是接码平台呢？就是拥有全世界的号码资源，能够下载全球火爆的各类软件，能够选择不同国家的手机号，这就是接码平台。目前，国内比较靠谱稳定的接码平台，老虎平台是其中之一，全球任何地方都能接到码，也100%保护了用户的隐私，不用担心使用外网软件时，泄露个人信息。

从老虎平台中获取日本Line


首先，点击老虎平台https://tiger-sms.com/cn网站链接，直接就到平台首页，在这里就能看到拥有全球任何软件的国家都能注册，范围非常地广。而想获取日本Line号，在这里操作就能成功拥有。


日本Line号老虎平台的操作流程


  1. 点击：老虎平台https://tiger-sms.com/cn链接，到平台首页。


  1. 初次点击，首页呈现的是英文模式，点击右上角，切换中文模式，方便理解。


3、首先需要先有一个老虎平台的个人账号，点击【注册】。


4、就跳到老虎接码平台的登录方式，根据列表提示，一一填入个人信息后。


5、点击【老虎接码平台】就注册好了。


购买日本Line号的虚拟手机号码


  1. 登录成功后，到个人中心页面，就能看到我们的信息和一些功能选项。


2、因为账户是先充值，才能购买购买的，所以先点击【充值】。


3、页面会有八种支付方式，在国内肯定看见熟悉的支付方式。


4、点击能充值的方式，在下方输入金额。


5、支付成功后，到账时间在一分钟内就到了。


日本Line号购买号码流程


1、点击【购买号码】，会出现两个搜索栏。


2、在第一个搜索栏中搜Line，在第二个搜索栏中，选择一个你要注册的国家、地区。


3、最后点击【购买】，这样你就获得了一个国家、地区的虚拟手机号。


4、在下方的在线手机号中，就能看到购买的国家对应的号码。

下载日本Line，成功使用Line


1、在设备上下载一个Line，并打开。


2、点击【注册】，输入在老虎平台上购买的虚拟手机号，点击【验证码】。


3、前往老虎平台，在线的手机号框中，相应的号码最后会有验证码。


4、在Line上，输入验证码，点击【注册】，就成功拥有了日本Line号。


这就是国内拥有日本Line号的一步操作，看着挺复杂的，但真正操作起来，真的很简单的，如果在充值或支付上遇到系统不响应等其他问题，一定要询问网站上的客服，就会有图画步骤操作，绝对让你使用到Line软件。
玛丽娜·伊万诺娃
作者: 玛丽娜·伊万诺娃

她是IT领域的敏锐观察者，广泛撰写有关创新和网络安全趋势的文章。她的文章帮助她的读者揭开复杂技术的奥秘，确立了她作为技术爱好者和专业人士的可靠信息来源的地位。