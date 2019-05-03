国内使用日本Line号的方式

国内怎么才能使用日本Line号？老虎平台为你解忧

想在国内使用日本Line号，没有渠道怎么办？其实，有个平台就能解决，不仅能正常使用line，且还能让用户拥有全球各国的手机号。这就是老虎平台，这个平台大多国内人肯定是不了解的，这其实是一个接码平台，能接收全球的验证码，保证隐私且任何项目都能注册。关于想在国内使用日本Line号，下面就来了解了解吧！

了解老虎平台，轻松注册日本Line

在了解教程之前，还需要带大家了解一下老虎接码平台。平台所在的优势为：拥有全世界的号码资源、在任何地方都能接到码、购买手机号也是享受市场最低价格、100%保护隐私，只需验证邮箱就能使用等一系列优点，足以看出在老虎接码平台，购买使用日本Line号，更便利安全。接下来是非常详细地步骤操作，绝对一次就成功。

获得日本Line的详细操作

先给大家分享老虎接码平台的链接：https://tiger-sms.com/cn ，直接点击，就跳转到平台首页了。

1、初次点击平台首页，一般是显示英文模式，点击右上角，切换中文模式方便阅读。

2、获得老虎平台的账号，点击【注册】，依次填入信息，只需要QQ邮箱就能注册成功。