注册日本Line获取日本手机号的方法

日本Line的最全注册攻略来啦，赶紧学习起来吧！

日本Line如何注册呢？想必这个问题，很多国内的小伙伴都比较好奇，特别是对于想要去日本留学或者是想在日本推广自己商品的企业来讲，注册日本Line势在必行。Line最为日本最火爆的社交软件，功能也是非常强大的，但该软件在国内无法使用，导致很多用户注册失败，接下来就介绍一下关于日本Line的最全注册攻略吧。

注册日本Line获取日本手机号很重要

Line是日本开发的一款社交软件，用户可以在该软件中添加好友，也可以实现免费通话，但在国内是无法直接注册Line账号的。想要注册日本Line，就需要获取一个日本的手机号，通过手机号，就可以成功接收验证码并进行注册。

注册日本Line，如何选择接码平台

很多小伙伴不清楚如何才能获取题本号码，其实通过接码平台就可以轻松解决这个问题，我个人比较青睐于老虎平台https://tiger-sms.com/cn，这家平台的专业性非常强，可以在全球任何地方接收验证码，且任何项目都可以成功注册，接码时间和平常我们接收短信差不多，让用户快速实现注册日本Line的目的。

日本Line的详细注册步骤

步骤一：注册老虎平台账号

打开老虎平台后，在页面上方将语言选择为“中文”。

点击页面中的“注册账号”按钮，就可以对平台账号进行注册。