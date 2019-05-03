如何获得Line 印度号，具体流程介绍

Line 印度号如何获得呢？随着Line的注册用户越来越多，很多外贸商也想要通过该软件获取更多流量，也有很多用户想要注册Line 印度号来和好友沟通交流，但注册Line 印度号需要有印度手机号才可以，对于国内用户来讲，就需要通过接码平台来购买虚拟号，可靠的接码平台可以快速的接收全球任意国家和项目的验证码，解决用户无法获取Line 印度号的问题。

选择哪个接码平台获取Line 印度号比较可靠

市场中，接码平台虽然不多，但可靠的平台更是少之又少，究竟选择哪个接码平台获取Line 印度号比较可靠呢？其实可以了解下老虎平台https://tiger-sms.com/cn，该平台的资源比较丰富，在全球任何地方都可以接收任意项目的验证码，且价格也是比较优惠的，用户通过该平台可以享受到更多的便利。

获得Line 印度号的详细操作步骤

第一步：获取可注册Line 印度号的手机号

获取Line 印度号需要完成三个部分：注册老虎平台账号、充值、购买印度手机号。具体操作步骤如下：

获取Line 印度号要先注册

打开老虎平台的网址：https://tiger-sms.com/cn，在页面右上方，将语言更改为中文。

直接点击“购买账号”系统会自动跳转到登录账号的页面，点击“创建”即可注册新的账号，也可以直接点击页面上方的“注册账号”来完成注册。