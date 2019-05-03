成功获取Line印度号的方法

如何才能获取Line印度号？国内详细教程在这里

如何才能获取Line印度号呢？随着海外文化的快速发展，海外人的思想和生活方式引起国内人的兴趣，但想实时了解国外人群的生活方式，就必须有特殊渠道，这一要求让许多国内人群望而止步。Line是日本研发的全球流行即时通讯软件，具有聊天、传输文件、视频通话等功能，和国内的微信软件差不多。而想拥有Line印度号，就必须有一个印度的手机号，怎么才能正规获取一个手机号，我想老虎平台一定能解你的惑。

老虎平台就能购买到Line印度号

老虎平台是什么网站？做什么的？这是一家接码平台，主要就是能接收全世界的验证码，也拥有全世界的号码资源，虽说能购买到手机号，但却是虚拟手机号，想购买到自己拥有的过程更加繁琐，所以老虎接码平台提供了便利的办法，让人人都能购买到想要的国家手机号。而Line印度号的获取方法也非常简单，下面跟随小编来了解。

成功获取Line印度号的三个步骤

第一：点击链接到老虎接码平台首页：https://tiger-sms.com/cn，完成注册账号。

第二：在账户上充值金额，并购买虚拟Line印度号。

第三步：下载一个Line，并成功注册Line印度号。

在老虎平台上注册账号，完成Line印度号的第一步

1、点击老虎平台链接：https://tiger-sms.com/cn，直接跳转到首页；

2、在首页中的右上方点击中文，切换文字模式；

3、简单了解老虎平台后，点击【注册】，开始输入你的用户信息；

4、根据提示一一输入信息后，完成注册，拥有老虎平台账号。