 如何才能注册成功国外Line？
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如何才能注册成功国外Line？

内容

获取国外Line号的简单操作，一次就能成功

如何才能注册成功国外Line

获取国外Line号的操作流程

购买国外Line的手机号

下载国外Line并注册

如何才能注册成功国外Line？

获取国外Line号的简单操作，一次就能成功


想获取国外Line号，用一个接码平台就能完成。我们知道Line是一款日本研发的跨平台即时通讯软件，在国内使用可以利用Line和国际友人交流，现在Line上的活跃用户更是比价多，也可以实行推广业务，可谓是非常地便利。


如何才能注册成功国外Line


众所周知，Line并不是一款国内软件，所以想要使用它，就需要国外的手机号才能注册，而怎么才能获取国外手机号呢？一个接码平台就能搞定。大家可以通过老虎平台https://tiger-sms.com/cn 来获取虚拟手机号，下面就来了解一下它的详细操作吧！

获取国外Line号的操作流程


首先，点击老虎平台https://tiger-sms.com/cn 的链接，直接跳转到首页。


1、在平台首页中，点击【注册】按钮，再把登录信息、电子邮箱、密码和联系方式分别填入。


2、最后点击【老虎接码平台】就完成注册了。


购买国外Line的手机号


1、登录成功后，点击个人中心，在个人中心里看到个人信息和一些功能选项。


2、点击【充值】选项，老虎平台提供了8种支付方式，国内的朋友相必已经看到了熟悉的支付方式。


3、在下方输入金额后，支付完成，会在五分钟左右到账，如果余额一直没有到账，那么直接联系平台客服，一定会到账的。


4、点击【购买号码】选项，在相应的搜索栏中，搜索Line和你想注册的国家号码。


5、最后点击【购买】，购买完成后，在订单页面就能看到你购买的号码，就可以用号码来注册Line了。

下载国外Line并注册


1、进入Line的官方网站，在手机或电脑上下载Line，打开软件进行注册。


2、进入Line的软件页面，需要用到的手机号码，就是在老虎平台上购买的虚拟手机号，输入后，就能自动对应到相应的国家。


3、点击【验证码】，系统就会向手机号码发送验证码，前往老虎平台，到【在线手机号】中查看相应的手机号，对应的验证码。


4、到Line页面，输入验证码，就获得了一个国外Line号。


为什么推荐使用老虎接码平台？是因为老虎平台不仅有Line号，还有世界各地的海外软件，不管你下载哪一款软件，都能稳定接码，只需要短信付款就好，如果没有收到验证码扣费，平台也会返回余额里。另一点是，老虎平台拥有了世界上所有的号码资源，每天超过10万个新号在线，每天都在更新全球的手机号，可以说，想使用哪个国家的手机号，都能接码，收到验证码。

经过以上的详细讲解，了解到拥有国外Line号并不是一件难事，国内的小伙伴如果想要快速的注册国外社交平台的账号，感受国外社交平台的优势，建议前往老虎平台https://tiger-sms.com/cn 网站来获取手机号吧。老虎平台所占有的强大优势，已经是国内目前最好的号码资源，用户花最少的钱，就能体验不一样的乐趣。
艾琳娜·库兹涅佐娃
作者: 艾琳娜·库兹涅佐娃

电子商务、电信和虚拟号码QA工程师，专注于自动化工具和测试方法。她的实用建议和评论对于寻求改进其工作流程的质量保证专家来说是无价的。