获取国外Line号的简单操作，一次就能成功

想获取国外Line号，用一个接码平台就能完成。我们知道Line是一款日本研发的跨平台即时通讯软件，在国内使用可以利用Line和国际友人交流，现在Line上的活跃用户更是比价多，也可以实行推广业务，可谓是非常地便利。

如何才能注册成功国外Line

众所周知，Line并不是一款国内软件，所以想要使用它，就需要国外的手机号才能注册，而怎么才能获取国外手机号呢？一个接码平台就能搞定。大家可以通过老虎平台https://tiger-sms.com/cn 来获取虚拟手机号，下面就来了解一下它的详细操作吧！

获取国外Line号的操作流程

首先，点击老虎平台https://tiger-sms.com/cn 的链接，直接跳转到首页。

1、在平台首页中，点击【注册】按钮，再把登录信息、电子邮箱、密码和联系方式分别填入。

2、最后点击【老虎接码平台】就完成注册了。

购买国外Line的手机号

1、登录成功后，点击个人中心，在个人中心里看到个人信息和一些功能选项。

2、点击【充值】选项，老虎平台提供了8种支付方式，国内的朋友相必已经看到了熟悉的支付方式。

3、在下方输入金额后，支付完成，会在五分钟左右到账，如果余额一直没有到账，那么直接联系平台客服，一定会到账的。

4、点击【购买号码】选项，在相应的搜索栏中，搜索Line和你想注册的国家号码。

5、最后点击【购买】，购买完成后，在订单页面就能看到你购买的号码，就可以用号码来注册Line了。

下载国外Line并注册

1、进入Line的官方网站，在手机或电脑上下载Line，打开软件进行注册。

2、进入Line的软件页面，需要用到的手机号码，就是在老虎平台上购买的虚拟手机号，输入后，就能自动对应到相应的国家。

3、点击【验证码】，系统就会向手机号码发送验证码，前往老虎平台，到【在线手机号】中查看相应的手机号，对应的验证码。

4、到Line页面，输入验证码，就获得了一个国外Line号。

为什么推荐使用老虎接码平台？是因为老虎平台不仅有Line号，还有世界各地的海外软件，不管你下载哪一款软件，都能稳定接码，只需要短信付款就好，如果没有收到验证码扣费，平台也会返回余额里。另一点是，老虎平台拥有了世界上所有的号码资源，每天超过10万个新号在线，每天都在更新全球的手机号，可以说，想使用哪个国家的手机号，都能接码，收到验证码。

经过以上的详细讲解，了解到拥有国外Line号并不是一件难事，国内的小伙伴如果想要快速的注册国外社交平台的账号，感受国外社交平台的优势，建议前往老虎平台https://tiger-sms.com/cn 网站来获取手机号吧。老虎平台所占有的强大优势，已经是国内目前最好的号码资源，用户花最少的钱，就能体验不一样的乐趣。