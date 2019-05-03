在国内使用国外Line 的方法

在国内怎么使用国外Line？简单的使用办法

关于，在国内怎么使用国外Line？这个问题，相信大多人都不懂有哪些渠道可以正常使用。国外Line是国外的软件，国内管理的严格，所以大多人都接触不到国外的软件，除了一些特殊的渠道外，其实还是有正规靠谱的办法。不正规渠道需要担心隐私暴露、充值数额大、渠道受骗等一系列担忧，但正规的渠道面对这些问题，全部都迎刃而解。这也是今天小编要给大家推荐的一个正规网站，下面跟随小编来了解了解吧！

国外Line的使用？老虎接码平台

就是这个老虎接码平台，相信很多人都不了解甚至都没听说过，接码平台就是可以接收全世界的验证码，全球的号码都能使用，而国内想要使用国外Line，那就需要有一个国外手机号，有了手机号才能正常使用。而老虎接码平台面对任何的国家和项目都能注册，且100%保护用户隐私的，只需要有效邮箱就能正常使用，还有一个优势是，市场最低价，超低的充值手续费等，这些优点让老虎平台深受用户喜爱，自然也是国内想要使用国外软件最好的渠道。

使用国外Line的三步曲

第一：在老虎平台上注册一个自己的账号；

第二：在个人账号上充值并购买虚拟号；

第三：下载Line，并使用虚拟号。

根据这三步曲就能成功使用国外Line，关于，具体操作步骤，就让小编来一一介绍吧！

使用国外Line的第一曲

1、打开老虎平台网站：https://tiger-sms.com/cn

2、为了国内用户观看方便，先将网站文字更换为中文，点击右上角，切换中文模式。

3、点击【注册】，拥有一个个人账号，在页面中会有提示，一一填入信息；