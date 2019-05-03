 用Line实现拓展营销的方法
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用Line实现拓展营销的方法

内容

外贸商如何用Line？需满足两个条件

外贸商如何用Line？获取虚拟手机号的方式

第一步：选择可靠的接码平台

第二步：注册账号

第三步：充值

第四步：购买虚拟手机号

外贸商如何用Line？下载并注册Line账号

外贸商如何用Line？利用刚刚购买到的虚拟号，在Line软件中注册，就可以使用啦。

用Line实现拓展营销的方法
外贸商如何用Line实现拓展营销，详细方法介绍

外贸商如何用Line实现拓展营销呢？Line是海外用户常用的一款社交软件，该软件允许顾客直接在线购买商品，也可以直接通过聊天来接实现卖家和买家之间的沟通，因此很多外贸商也会通过这款软件来推广自己的产品。但外贸商如何用Line才能成功实现拓展营销的目的呢？


外贸商如何用Line？需满足两个条件


条件一：拥有一个虚拟手机号

条件二：需在手机端下载Line软件


接下来就以图文的方式为大家讲解一下如何满足这两个条件：


外贸商如何用Line？获取虚拟手机号的方式


第一步：选择可靠的接码平台

接码平台可以让用户成功获取虚拟手机号，但市场中的接码平台是比较多的，这里就推荐一个我个人常用的接码平台——老虎平台https://tiger-sms.com/cn，该平台在市场中的知名度比较大，且安全性也比较高，可以在让用户在全球任何地方成功解决任何项目的验证码。


第二步：注册账号


  1. 打开https://tiger-sms.com/cn之后，可以先将语言显示设置为【中文】，以方便更加清楚的查看网站内容。

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  1. 在页面上方，可以看到有【注册账号】的人口，也可以直接点击【购买号码】后，自动跳转到登录账号的界面并点击【注册账号】来完成对平台账号的注册。