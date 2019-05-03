海外Line注册失败？快来看看正确的注册攻略吧！

海外Line注册失败是什么原因呢？由于Line在大陆并没有搭建服务器，因此大陆地区对该软件的访问是直接屏蔽的，这也导致很多国内用户无法直接注册海外Line来实现聊天交友的目的，当遇到这种情况，其实只需要以下两种方法就可以解决。

海外Line注册失败的解决方式

获取海外手机号注册海外Line

当出现注册海外Line失败，可以尝试下更换手机号，比如说将注册账号的手机号更换成海外手机号，这样就可以接收到验证码并完成注册验证。

科学上网来使用海外Line

由于服务器的原因，很多用户在国内并无法直接注册Line账号，这时也可以通过科学上网将IP地址更改，就可以解决服务器拒绝访问的问题。

海外Line手机号的获取方式

海外Line在注册时，可以直接通过接码平台获取手机号，接码平台的资源比较多，能够满足用户的需求。比如说老虎平台https://tiger-sms.com/cn就可以快速的让用户购买到任何国家和项目的虚拟号。具体操作步骤如下：

点击上方的网址进入到老虎平台的网站中，这时需要将语言显示改为“中文”，这样能方便国内用户查看。