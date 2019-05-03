拥有国外Line账号原来这么简单！操作教程在这里

想拥有国外Line账号确实很简单，老虎接码平台就能让你实现操作，这是一家可以购买虚拟手机号的平台，为什么需要购买手机号？因为想要使用Line账号，就必须有一个国外手机号才行，而只要购买了国外手机号，就不需要再购买加速器或使用翻墙之类的。国内大部分人对这方面还是很空缺的，但只要你了解了老虎平台，就能轻松拥有国外Line账号，实现即时沟通。

了解老虎平台，拥有国外Line账号

在购买虚拟手机号之前，先给大家了解关于老虎接码平台的知识，大家直接点击老虎平台：https://tiger-sms.com/cn网址，点击右上角切换为中文模式。在网站首页就能了解到各种情况，老虎平台是拥有了世界上所有的号码资源，每天也超过了10万个新号在线，实时更新全球的手机号。关于用户隐私，老虎平台做的也不错，100%保护了用户隐私，只需要验证码就能开始使用，这样也是让用户用起来更放心更方便。下面是有关国外Line账号的操作流程，想要了解的可以往下看看。

注册老虎平台的账号，国外Line账号

大家就点击老虎平台：https://tiger-sms.com/cn这个网址，就直接跳转到首页，就可以进行注册登录了。

先将网站的英文模式切换为中文模式，在右上角点击，后点击【注册】，这里很多人不明白登录是什么意思，【登录】（昵称）的意思，再将各个框中的信息一一填入，勾选两个同意，最后点击【注册】即可。