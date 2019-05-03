国内使用Line的方法

国内怎么用Line，需要具备哪些条件？

国内怎么用Line？Line是日本非常火爆的社交软件，也吸引了大量的国内用户，特别是对于外贸商来讲，这些国外社交软件也为其提供了一个良好的社交平台和推广平台。而想要在国内使用Line，就要注册Line账号才可以，这就需要拥有国外手机号，接码平台的存在，就可以帮助用户快速获取海外虚拟号，解决国内怎么用Line这个问题。

国内怎么用Line？需要满足以下条件

国内怎么用Line的条件一：获取国外手机号

要知道，Line在国内是无法直接注册的，国内手机号因为网络的原因，也无法直接收取到验证码，因此先要解决国内怎么用Line这个问题，就需要获取一个可以正常接收验证码的国外手机号。

国内怎么用Line的条件二：下载Line并注册

地区限制导致在国内并无法直接下载Line这个软件，因此需要将设备IP更改为改外IP之后，才能进行下载，下载成功并注册Line账号，就可以解决国内怎么用Line啦。

国内怎么用Line？获取Line账号即可使用

国内怎么用Line呢？其实只需要成功注册Line账号之后，就可以在国内随意使用Line来实现自己的目的。但注册Line账号之前，需要先获取国外手机号，接下来就以图文并茂的方式为大家讲解下具体的操作步骤吧。

第一步：我们先通过老虎平台来获取虚拟号之后，才能解决国内怎么用Line的问题。

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