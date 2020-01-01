揭秘Lemon8的魅力：跨足全球社交媒体市场的成功之道

Lemon8究竟有何种魅力，竟然能获得来自世界各地的用户的支持

最近，定位为生活方式分享社区的Lemon8火出圈了，分享的内容也以图文和视频为主。通过TikTok的疯狂引流操作以及买量这样的基本操作，成为在应用商店中进入下载量前10名，收获了大量的用户支持，那么Lemon8究竟有何种魅力，能够在社交媒体市场中获得来自世界各地的用户的支持呢？

关于Lemon8的魅力所在

Lemon8早期叫Sharee，在2020年的时候就已经问世，整体的风格和国内小红书还是比较相似的，但它的发布国家在北美地区，并且以种草、带货的运营模式，迅速在北美地区蔓延开来。短短几年时间，就在海外拥有了超高的知名和大量的粉丝，热搜度也在一度飙升。而Lemon8之所以能够获得来自世界各地的用户的支持，主要取决于以下几点：

覆盖领域广泛

Lemon8的内容覆盖了时尚、美容、美食、健身、旅行五大生活方式领域，直接填补了海外小红书的空缺，以图文+强种草的属性，也给使用者提供了新鲜感。无论想要涉足任何生活领域的个人或企业，都可以在这里解决推广营销的需求。

功能丰富

Lemon8的功能和我们比较熟知的小红书、INS一样，可以发布各种风格的图片和视频，也提供了大量的模板、贴纸以及旅行等选项，为用户的创作增加更多丰富的内容。使用者也可以利用Lemon8快速的解决海外营销困难的问题。

为卖家提供出海的机会

Lemon8虽然依旧处于发展的阶段，但通过其在市场中的影响力，不难看出未来前景是不可预估的。它拥有TikTok母公司字节跳动团队倾力打造，再加上小红书的运营模式，成为海外未来社交媒体市场的重要存在。作为出海卖家来讲，也可以利用该应用时刻关注海外的发展以及营销渠道的变化，是一个低成本、高效率的推广方式。

如何利用Lemon8抓住品牌推广机会

Lemon8可以给出海的卖家提供发展的机会，也可以让跨境电商在竞争激烈的海外市场中占领先机，但只有抓住了Lemon8推广的机会，才能获得成功。那么如何利用Lemon8抓住品牌推广的机会呢？

这种情况下，出海卖家首先要做的是成为Lemon8的用户，关于注册的问题，可以直接通过老虎平台解决，该平台可以提供Lemon8项目的接码手机号，帮助用户完成接码注册。

老虎平台获取Lemon8虚拟号的方式

首先我们需要进入老虎平台的网站中，在购买Lemon8虚拟号之前，先注册成为平台用户，随后对注册的账号进行充值。目前老虎平台无法直接选择Lemon8，但通过脸书、谷歌、抖音、LINE、推特账号同样可以注册Lemon8，在老虎平台上搜索相关的项目就可以进行注册了。再到以上的注册页面输入虚拟号之后，就可以在老虎平台查看验证码完成注册验证了。

既然Lemon8凭借自身魅力获得了来自世界各地的用户的支持，出海卖家就一定要使用老虎平台注册账户抓住营销推广的机会，成功让品牌在海外获得知名度。