 Lazada成为海外业务强平台原因
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Lazada成为海外业务强平台原因

内容

为什么Lazada会成为现在拓展海外业务最强平台之一？

Lazada的几大优势

Lazada的流量趋势

如何加入Lazada成为卖家

Lazada成为海外业务强平台原因

为什么Lazada会成为现在拓展海外业务最强平台之一？


Lazada在众多的线上平台中是属于比较新的一个品牌。事实上Lazada成立到现在不过就是短短七年的时间，而且一开始就是作为阿里巴巴集团专属于东南亚国家的旗舰平台。而三年过后，就已经成为印尼国家最喜欢的线上购物平台之一。也正是因为如此，国内很多想要跨境销售的企业都开始纷纷进入这个平台，而且还获得了很大的成功。那么为什么Lazada会成为现在拓展海外业务最强的平台之一呢？

Lazada的几大优势


首先从成本投入来说，Lazada是前期投入比较低的，平台对于所有的卖家只收取1%-4%的提点，并且不需要卖家缴纳年费和保证金的。对于国内大部分的线上平台，现在如果作为卖家，都是需要前期就投入这些缴纳费用的。在税收方面来说，如果卖家的货量不大，那么也不会涉及到关税问题。因此这对于中小卖家来说，是性价比相当高的一个平台投入。


而在物流方面来说，Lazada是率先提供物流费用的，也就是采用了平台垫付的模式，然后在收到货款之后，再从货款中扣除物流。一般来说，物流的周期是一到两周的样子，卖家可以直接从国内进行发货，也可以通过海外仓的方式。如果卖家采用海外仓的话，是不用另外支付仓储费用的，只需要通过产品重量来收取操作的费用。而事实上现在也有大量的商家是采用了海外仓的方式，因为这样费用往往更低。当然了如果卖家可以和本土的店铺进行合作，那么发货速度也会更快。收款的时间也会更短。


另外对于新手商家来说，所有买家的交流都是直接和平台的，有任何货物方面的问题，也可以直接通过平台交涉。对于产品如果有疑问，平台也会首先做好对于货物的管理，买家对货物不满意也不可以随意退换货，需要通过平台认可之后再进行退换。这样对于商家来说，其实也可以有一定的保障。

Lazada的流量趋势


虽然Lazada在流量方面似乎并不比几个先入为主的品牌更具有优势。但是不可否认的是，Lazada更注重于品牌形象的维护，尤其是对于知名度相对比较低的中小企业来说，Lazada的平台优势是相当明显的，对于追求品牌效应的买家来说，这也是首选。而且从消费观点的衍生来看，品牌最终还是和售后绑定的，因此消费者最终的消费趋势就是品牌。因此Lazada的流量潜力也是清晰可见的。


如何加入Lazada成为卖家


了解了Lazada之后，对于众多想要入驻的卖家，首先就是需要解决注册的问题。对于大部分国内的商家来说，其实无法直接注册平台。因为国内的电话号码是注册的。所以需要通过第三方平台购买电话号码进行注册。那么老虎平台是其中比较出色的第三方电话号码平台之一。步骤也会非常简单。


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直接打开网站之后，就可以通过右上角将网页直接改成中文版，然后点击注册就可以了。因为老虎平台是不需要电话号码注册的，所以邮箱注册就可以解决了。


注册之后，就可以进行购买卡密步骤，根据自己所需要购买的金额去购买卡密，并且将卡密的金额进行充值，之后就可以根据自己的需求购买号码了。

购买了之后，就可以根据购买的号码去注册Lazada平台，并且会具有验证码的发送，只需要在平台输入验证码之后，就完成了其他平台的注册了。


综上所述，Lazada是东南亚跨境的趋势，但对于国内更多的卖家来说，率先还是要解决平稳注册的问题！
艾琳娜·库兹涅佐娃
作者: 艾琳娜·库兹涅佐娃

电子商务、电信和虚拟号码QA工程师，专注于自动化工具和测试方法。她的实用建议和评论对于寻求改进其工作流程的质量保证专家来说是无价的。