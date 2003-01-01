Lazada热门品类与消费趋势解析：如何在Lazada平台获得成功

Lazada上五大热门品类，以及消费的趋势

现在很多想要做跨境的卖家都纷纷看中了东南亚的市场。而现在的销售模式就是通过线上销售的方式，因此可以说各大东南亚销售平台就成为炙手可热的产品之一。在众多的平台之中，其中Lazada是相当受欢迎的，在过去疫情三年的时间内，销售反而出现了增加的趋势。那么我们来看看Lazada上面现在的五大热门品牌是什么呢？

Lazada线上五大热门商品类别

母婴产品无论在什么平台上都是排得上名字的。对于新生儿的关注度，是全世界的共同点。因此可以说纸尿布，婴儿车，奶瓶等等产品销量也是持久不下。而现在来说，增加部分婴幼儿的玩具也成为众多销售卖家的销售趋势。

换季产品往往是很多买家趁机以更低的价格去购入的关键。事实上现在就是盛夏产品即将下架，而事实上很多实体店也开始转换成为秋季产品了。在这个档口，做换季往往是比较受益的。不管是夏季的产品或者是紧接着冬季的产品，都具有不错的市场需求。

旅游产品是国际消费市场向来比较看好的。比如说帐篷，炊具等等。但是这类产品一般都是一次性的消费更多一点。因此如果需要做这类的产品，往往需要是奔着比较大的品牌去的。高质量的要求往往是第一选择。当然了，还有娱乐方面的产品，比如说游戏机，或者说VR眼镜等等，也在缓步提升之中。

各类工种所需要的设备也是为复工做好准备。比如说电动车，美容所用的小设备，或者是电脑等等也都成为很多工种的必然购买品。当然了，对于电竞行业来说，基本上占比也是比较大的。

最后就是养生类。我们很多的卖家都会觉得国外的人好像不养生，其实这个想法是错误的。但是他们的养生类更倾向于一些保健的药物，比如说绿色食品，或者说胶囊等等。

Lazada展现出来的消费的趋势

事实上东南亚市场虽然和国内有一定的差距，但是同为亚洲市场，在很多的观点上面还是比较雷同的。因此消费的产品往往走向也和国内比较相似。但是如果想要真正能够拿下Lazada这个平台的话，最好还是需要加强物流，也就是开启海外仓或者和本地的品牌商进行合作的关系。因为跨境销售物流往往是大问题，通过这些方式去增加物流速度，往往可以更得人心。

注册Lazada也是必然的

当然对于更多想要拓展Lazada业务的卖家来说，如果和注册这个平台也是事先需要处理的问题之一。在这里就比较推荐老虎平台，直接登上网站进行注册，然后注册之后，可以通过购买卡密来解锁充值的服务。

充值到了老虎平台之后，就可以挑选自己想要选择的电话号码和国家了。购买好了之后，用这些号码去进行注册海外很多的平台，验证码都可以直接在老虎平台订单中获得。很方便。

在这里还需要提醒所有的老虎平台用户，如果想要购买手机号码，建议一次性多购买几个。一来可以直接通过注册号码去加入其他的平台，可以适当进行推广，比如说推特，纸飞机等等，另外一方面以防止一个号码出现问题，那么可以即时做到更换，不会影响自己的平台销售！