Lazada成为卖家新宠的原因与趋势

Lazada为什么成为卖家新宠？趋势如何？

其实跨境销售是网络发达以来，很多国内的商家都在突破的点。只有真正打开自己的市场，这样才可以让销售能够直线上升。如果永远在国内进行销售，那么不仅仅会增加难度，并且也很有可能无法打开自己的销售思路，导致最终在时代的潮流中没落。那么如果想要进行跨境销售，渠道就是相当重要的。因此各大跨境销售的平台开始进入我们的视线，Lazada就是其中比较出色的平台之一。

Lazada成为卖家新宠的原因

其实作为Lazada这样的一个销售平台来说，能够吸引卖家的最关键因素就是成本低。因为前期的投入不需要大量的资金，平台不需要卖家缴纳大量的保证金和年费等等费用，并且对于卖家来说，前期的物流费用也可以帮助进行垫付。这些措施都是对卖家相当友好的，因此卖家赤手空拳，就可以轻松在平台建设自己的商店进行销售，也是大大增加了卖家的信心。

而平台对于客户的退换货也是相当严格的。虽然买家享受有退换货的权利，但是是需要在平台认可的前提下的。也就是说买家无法恶意退换货。这对于众多的卖家来说，绝对是一个福音。要知道跨境销售最害怕的就是物流和退换货问题。而平台帮助卖家做好货物的退换第一关，这样可以让卖家更放心。

Lazada的销售趋势

其实跨境销售的平台并不少见，其中还有大量的平台是当地自己开拓的，因此Lazada的未来其实也受到了不少人的质疑。但事实上，从现在的趋势来看，Lazada和很多其他平台有个绝对不同的方向，那就是做品牌。也就是我们国内淘宝中的天猫。事实上大量追求品质的消费者，更愿意相信天猫的产品。而Lazada在东南亚的销售趋势，也就是奔着品质销售去的，这也是将来市场的必然需求。因此前景一片大好。

Lazada平台申请的困扰解决

当然了，对于国人卖家来说，其实Lazada再好，但是首先要解决的问题就是注册问题。因为Lazada对于国人的手机号码并不开放，因此导致我们卖家必须要寻找相应的海外电话号码才可以注册。那么第三方平台就成为国人卖家的首选。但是现在第三方平台市场也是鱼龙混杂，因此挑选就成为难题，而现在比较火的老虎平台：则是比较不错的选择。

打开了老虎平台的网站之后，你就可以先注册老虎平台，可以通过邮箱直接注册，也是保证了真实信息的流出。然后登录之后，就可以进行卡密的购买。

卡密的购买是对于信息的第二重保证，购买了卡密之后，才可以进行充值选择。充值到老虎平台之后，你就可以看到众多的国家和电话号码可供选择，选择一个适合自己的电话号码，然后就可以成功够买了。

购买好了号码之后就可以利用这个号码去注册Lazada平台，受到的验证码可以直接在老虎平台订单中查看到。然后将验证码输入，就可以成功注册Lazada了！

老虎平台提供的步骤是相当简单的，也非常适合Lazada的新用户们！想要开拓海外市场，首先就需要开拓海外手机号码！