 在国内接收谷歌手机验证码
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在国内接收谷歌手机验证码

内容

谷歌手机验证码在国内如何接收？只需要换一个国外手机号

老虎平台，接收谷歌手机验证码

购买国外手机号，谷歌手机验证码

一、在老虎平台上注册一个账号

二、在账号上充值，谷歌手机验证码

三、购买国外手机号，谷歌手机验证码

四、在谷歌手机验证码

在国内接收谷歌手机验证码

谷歌手机验证码在国内如何接收？只需要换一个国外手机号


谷歌手机验证码怎么才能在国内接收住，相信很多用户都发现，在谷歌网站上，填入信息后，接收验证码一直收不到，还以为是手机出现了问题？其实不是，是因为国内的手机号根本收不到验证码，只要有一个国外手机号，就能正常接收了。那么大家肯定疑惑，怎么才能拥有国外手机号？今天来给大家科普一个安全可靠的接验证码网站。


老虎平台，接收谷歌手机验证码


老虎平台是一家能够接收全球各地的手机验证码，号码资源更是有全球所有，每天还在更新全球的手机号。尽管在不同地区，也是能够接收到验证码的，平台支持全球各地的支付方式。另外不需要担心隐私泄露，因为只需要一个邮箱就能登录使用。虽然平台需要充值手续费，但却是超低的手续费，还有优惠政策，对于大量购买虚拟手机号的用户，老虎平台提供优惠，直接咨询客服。平台因为有了这些优势，才会有大量用户，而谷歌手机验证码就能轻松解决了。


购买国外手机号，谷歌手机验证码


一、在老虎平台上注册一个账号


1、打开老虎平台的网站：https://tiger-sms.com/cn


2、在网上右边选择中文模式；


3、点击【注册】账号，在页面勾选两个同意后，输入你的信息，只需要邮箱和QQ即可。


4、注册成功后，就可以购买国外手机号了。


二、在账号上充值，谷歌手机验证码


1、进入到你的主页面，在左侧点击【充值】；


2、直接跳转到发卡网上，在这里购买卡密，另外此页面上，有七种充值金额，选择你想充值的金额，完成支付；


3、支付完成后，在订单查询页面上，复制你的卡密；


4、复制后，返回老虎平台，在充值框中，粘贴你的卡密，确认后，金额会在一分钟内到账；


三、购买国外手机号，谷歌手机验证码


1、以上操作完成之后，就可以购买一个国外手机号，就能在谷歌手机验证码接收了；


2、点击【购买号码】，在这里，直接搜索谷歌软件，后选择需要的国家手机号，对于谷歌搜索引擎，平台会推荐马来谷歌，不过还是看个人需求；


3、购买成功，顺便复制你购买的手机号。


四、在谷歌手机验证码


1、在手机或电脑端上，打开谷歌官方网站，点击注册新账号；


2、先将账号信息填好，点击下一步；


3、粘贴你购买的手机号，就能在谷歌手机验证码，点击下一步；


4、前往老虎平台，在个人中心点击获取验证码，并复制验证码；


5、前往谷歌官方网站，粘贴你的验证码；


6、点击【确认】，就成功注册了谷歌账号。


在国内很多人都不知道自己的手机号，为什么收不到谷歌手机验证码，那其实是因为没有国外手机号，而在老虎接码平台上，购买一个国外手机号，就能收到啦！想使用谷歌搜索引擎，就快试试以上的操作步骤吧！
德米特里·彼得罗夫
作者: 德米特里·彼得罗夫

他探索最新的数字营销策略，专注于社交媒体趋势和消费者行为分析。他富有洞察力的报道帮助营销专业人士在快速发展的行业中保持领先地位。