如何在国内注册谷歌？老虎平台带你轻松拥有账号自由

注册谷歌在国内怎么实现？谷歌搜索引擎拥有着庞大的数据库和先进的算法，能够快速准确找到所需要的信息，在这种数据下，国内一些企业当然是需要这样的大数据，但想自由实现谷歌登录自由，还需要一个国外手机号。

说到国外手机号，有些人就犯了难，我在国内怎么才能购买国外的手机号？当然还要保证正规靠谱，这其实国内老虎接码平台就可以轻松实现。不管你是注册谷歌还是注册其他的国外软件，在平台上购买国家手机号，就能轻松登录自由。关于老虎接码平台，下面详细了解了解吧！

注册谷歌需要这些操作步骤

想要一次成功注册谷歌，下面这些步骤一定要认真了解。

第一步：打开老虎平台网站：https://tiger-sms.com/cn

第二步：在网站上注册自己的账号；

第三步：有了账号后，充值并购买国外手机号；

第四步：下载谷歌，并完成注册谷歌

注册谷歌第一步

首先，打开老虎平台网站：https://tiger-sms.com/cn ，点击链接，直接到老虎平台首页。

注册谷歌第二步

第一次打开老虎平台的网站，初始状态是英文模式，在右上角切换中文模式，之后打开就是中文模式了。

点击【注册】，这里可以直接用邮箱和QQ来填入信息，直接注册一个账号。

注册谷歌第三步

注册成功后，到个人中心，需要先充值，才能购买相应的手机号。这里了解后台信息后，直接点击【充值】即可。

这里有多种支付方式，我们直接点击【支付宝】方式，在下方再点击【充值】，直接到第三方页面。

这是一个订单页面，充值金额从30、50、100、200等，选择你想充值的金额，立即支付。

支付成功后，就会有一个订单查询，这里有订单号、付款时间、商品名称以及卡密，复制你的卡密。

返回到老虎平台，在下方粘贴卡密并按确认，这里你充值的金额就到账了。

再点击【购买号码】，搜索谷歌，再选择你需要的构架手机号，平台会推荐马来谷歌，直接点击购买，购买的国家手机号就有了。

注册谷歌第四步

1、有了手机号后，打开谷歌官方网站，点击注册新账号；

2、这里填写各种账号信息；

3、填写完成后，在手机号上，粘贴在老虎平台上购买的手机号，点击下一步；





4、前往老虎平台，点击获取验证码，直接复制验证码；

5、到谷歌网站上，粘贴你的验证码；

6、最后你就成功注册谷歌账号了。





想注册谷歌账号，其实很简单，以上的步骤操作一次就能完成。而老虎平台也是一家专业、靠谱的接码平台，拥有了世界上所有的号码资源，且每天超过10万个新号，每次想要登录谷歌账号，按照以上操作就可以了。而谷歌搜索引擎则是一款强大、准确性高、速度快的搜索工具，这对于一些企业人事，具有很大的帮助。