没有电话号码注册Blizzard账号可行吗？Tiger SMS可信吗？

国内电话无法注册Blizzard帐号了，那么没有电话号码注册Blizzard账号可行吗？其实还是有可能的，只要是去专门的第三方网站购买虚拟电话卡就可以了。这次比较推荐的就是Tiger SMS了。它是一个接码平台。也就是说如果你购买了它的虚拟卡，它可以帮助你去操作注册的各项业务，这样即便没有海外的手机号，你也可以轻松注册，轻松游戏了。

没有电话号码注册Blizzard账号-为什么要有电话号码注册

其实不仅仅在我们国家如是，在国外的很多国家都是手机号和个人的征信绑定的。因此手机号可以说就是认定是代表着一个人。因此想要注册很多的软件的时候，手机号就成为必然需要使用的工具之一了。因此无论是什么国家没有电话号码注册Blizzard账号都是行不通的！如果碰到骗子说可以帮你操作的话，千万不要相信！

没有电话号码注册Blizzard账号-怎么获得电话号码

既然上面已经说了，没有电话号码注册Blizzard账号是没有办法操作的。但是因为暴雪在去年就已经关闭了和国内的合作，因此用国内的手机号是根本没有办法注册的，就算是你想登录海外的游戏，也是完全行不通的。因此去获得一个电话号码就是必然的。但是这个电话号码只需要针对申请账户就可以了。那么Tiger SMS就是此中的佼佼者了！

没有电话号码注册Blizzard账号-Tiger SMS帮你搞定

用Tiger SMS的话，可以直接登录这个网站：https://tiger-sms.com/cn。

直接登陆上去之后，就注册老虎平台，只需要点击右上角就可以了。完成了所有的注册就可以进行购买。根据不同的需求购买不同的金额。但这个是卡密。老暴雪玩家都是懂的。购买了卡密之后，再进入老虎平台，然后找到购买的画面。

选择好国家和游戏之后，就可以进行购买了。用卡密去进行兑换就可以。平台就会给你一个虚拟的号码。这就是没有电话号码注册Blizzard账号的秘密了！

然后就是登陆上你的游戏，将这个号码用来注册游戏。点击发送验证码之后，你赶紧回到老虎平台，然后查看你的订单，你就会发现里面会有验证码，将这个验证码直接打入游戏之后，你就可以轻松注册成功了。

没有电话号码注册Blizzard账号-Tiger SMS的优势

当然现在市面上第三方的虚拟卡的卖家还是很多的。甚至我们一些购物网站都会出售。但说实话，这些真实性和有效性都很难保证。要是同一个号码直接卖给多个玩家，那么你根本就没法玩游戏。这也是为什么找没有电话号码注册Blizzard账号的方法时候，Tiger SMS是属于首推的品牌原因。

因为Tiger SMS是专业的接码平台，不仅仅针对暴雪，对于很多其他的国外交流工具都是可行的。这就很大程度上说明客户群体的强大。我们要找的第三方购买虚拟卡的渠道，当然是要专业，可靠，并且需要高效的。老虎平台几步就轻松搞定，而且可以让你拥有一个长期的虚拟卡，值得推荐！