 获得Blizzard手机号码验证
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获得Blizzard手机号码验证

内容

如何在没有手机号码注册的前提下，轻松获得Blizzard手机号码验证？

Blizzard手机号码验证获得第一步

Blizzard手机号码验证获得第二步

Blizzard手机号码验证获得第三步

Blizzard手机号码验证获得第四步

Blizzard手机号码验证获得第五步

获得Blizzard手机号码验证需要注意的方面

获得Blizzard手机号码验证

如何在没有手机号码注册的前提下，轻松获得Blizzard手机号码验证？


所有的暴雪老玩家都知道，要注册和登录暴雪是必须要手机号和Blizzard手机号码验证才可以的。这是为了保障所有的暴雪玩家的切身利益。因此对于老玩家来说，虽然步骤麻烦了点，但是安全性是一等。因此在众多的网络游戏中，暴雪的游戏也是鲜少出现被盗号的，其实这个Blizzard手机号码验证就起到了决定性的作用。


但是随着暴雪离开国内，我们已经无法登上国内的游戏了，只能去国外进行游戏。但是想要去国外服务器，你是需要重新注册的，而且需要有海外的电话号码才可以进行注册。但是国内的玩家怎么可能会拥有海外的电话号码呢？更不要说通过号码获得Blizzard手机号码验证了！所以今天就来教大家如何在没有手机号码的前提下，轻松获得Blizzard手机号码验证


Blizzard手机号码验证获得第一步


寻找专业的第三方接码平台。接码平台就是指专门提供海外的各大平台软件或者游戏的虚拟号码，对于暴雪来说，通过这些号码进行注册之后，就可以轻松获得Blizzard手机号码验证了。在众多的接码平台中，现在比较火的就是Tiger SMS了！因此大家可以先打开Tiger SMS的官网https://tiger-sms.com/cn，然后进行注册。

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Blizzard手机号码验证获得第二步


注册的时候需要说一下，因为网页一般都是认可你的定位的，所以按照当地的文字。但是如果你发现是英文的，也不用慌张，直接右侧更换中文就可以了。注册的话也只是需要提供自己想好的注册号和密码，然后放上邮箱地址以及自己的联系方式就可以了。直接就注册好了。这就是Blizzard手机号码验证获得的第二步。

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Blizzard手机号码验证获得第三步


注册好了Tiger SMS帐号之后就需要进行卡密购买。这个过程需要自己按照需求进行，如果第一次的话，建议可以选择30，50或者100的，先尝试一下再看！

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Blizzard手机号码验证获得第四步


购买了卡密之后，不是直接去用注册游戏的，而是需要再次用卡密去进行充值。在充值的时候需要选择自己想要的国家和项目的号码。按照自己的心理价位进行选择号码，最终这个号码是需要接受Blizzard手机号码验证的。

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Blizzard手机号码验证获得第五步


选择了号码之后，就去游戏中。打开战网，进行注册。使用自己刚刚购买的号码，然后直接点击Blizzard手机号码验证发送。回到Tiger SMS的订单中，查到自己购买的号码有验证码出现了，然后将验证码输入游戏就可以完成注册了，接下来就可以正常游戏了！

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获得Blizzard手机号码验证需要注意的方面


上面就是获得Blizzard手机号码验证的全部步骤。但是作为玩家也需要了解一下过程中需要关注的点。比较重要的就是需要找一个诚信靠谱的接码平台，上面所说的Tiger SMS就是其中之一。因为可以在你没有收到Blizzard手机号码验证的时候，不扣款！这是很多平台都做不到的。


另外Tiger SMS可选择的国家，项目的号码是相当多的，选择性大，这样可以横向进行比较了。找个最适合自己的。


因此，可以说Tiger SMS是现在接码平台中的佼佼者，大家可以去试一试看看！
艾琳娜·库兹涅佐娃
作者: 艾琳娜·库兹涅佐娃

电子商务、电信和虚拟号码QA工程师，专注于自动化工具和测试方法。她的实用建议和评论对于寻求改进其工作流程的质量保证专家来说是无价的。