 Blizzard短信保护能起到作用吗？
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Blizzard短信保护能起到作用吗？

内容

Blizzard短信保护能起到作用吗？国内玩家如何申请？

Blizzard短信保护的作用

Blizzard短信保护保护了什么

Blizzard短信保护对于国内玩家的难点

获得Blizzard短信保护的方法-Tiger SMS

Tiger SMS 获得Blizzard短信保护的步骤

Blizzard短信保护能起到作用吗？

Blizzard短信保护能起到作用吗？国内玩家如何申请？


Blizzard短信保护是很早时候就开启的一个功能，在国内我们使用手机还没有实名制的时候，暴雪就已经开启了一人一号码的行动，而其中也是加入了众多的保护措施，比如说密保卡等等。并且后续在战网上进行购买的时候，也不是直接就买点数的，而是需要先进行卡密购买，然后再去购买点数或者时间的。因此可以说暴雪是非常注重安全性的游戏之一了。


那么这个Blizzard短信保护真的可以起到作用吗？Blizzard短信保护到底是什么呢？如果是国内玩家应该如何申请呢？今天就来简单聊一聊吧！


Blizzard短信保护的作用


Blizzard短信保护其实就是针对于我们的号码绑定功能的。因为魔兽在网络化了之后，很多来自于全世界各地的玩家都在上面有自己的账号，团队，共享副本的成果。因此其中购买装备的真金白银也并不少见。鼎盛时期，甚至一把武器需要几千，几万，十几万不等。正是因为交易自由，所以导致了盗号的现象。而暴雪才想出了各类的方法去进行保障账号，其中Blizzard短信保护就是比较有效的。


Blizzard短信保护保护了什么


其实Blizzard短信保护主要就是保障了玩家的真实性，玩家的账号价值，玩家实际在游戏中映射出来的现实生活中的资金。一旦遇到了欺诈的行为，可以通过对方的号码轻松找到手机号，这样对于被骗的玩家来说，就会相当可靠了。因此在前期如果购买别人的账号时候，还需要拿到对方的身份证，去进行解绑等等，层层关卡，让玩家更轻松。


Blizzard短信保护对于国内玩家的难点


其实在一开始的时候，这个短信保护还是相当有效的。因此不少的暴雪玩家也感到游戏相当安全。但是后续当国内的代理商和暴雪出现了分歧而分开了之后，弊端就暴露出来了。因为国内没有这款游戏了，那么国内玩家只能去海外的游戏，但是没有海外的Blizzard短信保护啊！你无法注册，更无法获得验证码，就没有办法玩游戏。白白丧失了不少的玩家！


获得Blizzard短信保护的方法-Tiger SMS


正是因为如此，所以很多的玩家就开始寻找一个靠谱的虚拟卡的平台，不少人就相中了Tiger SMS。只需要简单的步骤，你就可以轻松从老虎平台中获得虚拟卡去进行注册和登录了。


其实Tiger SMS就是给你一个暴雪的注册号码，然后在发送Blizzard短信保护的时候，可以通过网站进行收取的一个接码平台。


Tiger SMS 获得Blizzard短信保护的步骤


第一步就是直接登录老虎平台官网：https://tiger-sms.com/cn进行注册。注册只需要邮箱，密码和你自己的昵称就可以了。充分显示出了私密性。

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第二步就是直接购买老虎平台中的卡密，并且通过卡密进行充值购买相应国家和项目的电话号码。

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第三步就是通过号码回到游戏中去进行注册，需要验证码发送回来的话，就直接回到自己老虎平台中购买订单中，获得Blizzard短信保护，然后就可以直接登陆游戏了。

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老虎平台操作获得Blizzard短信保护的步骤简单，而且如果没有得到Blizzard短信保护的话，也是不扣除任何的费用的。给了玩家更多的保障！
艾琳娜·库兹涅佐娃
作者: 艾琳娜·库兹涅佐娃

电子商务、电信和虚拟号码QA工程师，专注于自动化工具和测试方法。她的实用建议和评论对于寻求改进其工作流程的质量保证专家来说是无价的。