 绕过Blizzard的电话号码验证
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绕过Blizzard的电话号码验证

内容

新暴雪用户无法注册战网了？别着急，来看看绕过Blizzard的电话号码验证的攻略！

绕过Blizzard的电话号码验证-找到Tiger SMS官网

绕过Blizzard的电话号码验证-Tiger SMS的内容不仅仅是暴雪

绕过Blizzard的电话号码验证-Tiger SMS网站注册

绕过Blizzard的电话号码验证-Tiger SMS的两步骤进行购买

绕过Blizzard的电话号码验证-Tiger SMS选择所需电话卡

绕过Blizzard的电话号码验证-暴雪战网操作

绕过Blizzard的电话号码验证

新暴雪用户无法注册战网了？别着急，来看看绕过Blizzard的电话号码验证的攻略！


随着Blizzard和国内合同的解体，想要再次注册战网，就只能使用绕过Blizzard的电话号码验证的方法了。当然在说攻略之前，一定要告诉所有的玩家，战网对于注册新用户是相当严格的，因此这里所说的方法，就是购买其他可以注册暴雪战网的号码去完成注册，而不是真的直接彻底地绕过Blizzard的电话号码验证。所以如果有些网上说可以通过各种方法，不用注册就能够使用的都是骗子！一定要擦亮眼睛！


绕过Blizzard的电话号码验证-找到Tiger SMS官网


Tiger SMS就是一家专业的接码平台。什么叫做接码？其实就是我们需要用手机号注册之后，平台会发给手机的一个验证码，我们接受并且使用后，才可以进行后续的操作。但是因为需要绕过Blizzard的电话号码验证，因此我们可以通过Tiger SMS里面购买虚拟手机卡去获得这个验证码！


绕过Blizzard的电话号码验证-Tiger SMS的内容不仅仅是暴雪


当然，Tiger SMS不仅仅是针对Blizzard进行接码的，对于所有现在国外的软件，国内手机无法注册的，都是可以通过Tiger SMS来进行接码的。比如说纸飞机，meta，油管，Line，Ins等等。还有大量其他的游戏，操作的方式和绕过Blizzard的电话号码验证是一样一样的！所以步骤是可以通用的。


绕过Blizzard的电话号码验证-Tiger SMS网站注册


Tiger SMS的网址就是：https://tiger-sms.com/cn。直接点击进去之后，就可以看到右侧上方有注册的字样。注意一点，就是如果看到是英文，就可以看到右上角有一个转变语言的菜单，点击选择中文就可以了。然后进入之后将自己的昵称，邮箱地址进行注册。其中注意一下，联系方式还是要填写一个的。

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绕过Blizzard的电话号码验证-Tiger SMS的两步骤进行购买


这是绕过Blizzard的电话号码验证的最关键的步骤了。需要通过两部分进行。第一部分就是直接进行购买卡密，有不同的价格选项，根据自己的需求进行。第二部分就是进行充值，将卡密直接打入充值的账户就可以了。直接购买是无法购买到虚拟电话卡的。一定要充值之后才可以进行。

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绕过Blizzard的电话号码验证-Tiger SMS选择所需电话卡


充值后，你就可以看到选择国家以及选择你要购买的项目。如果是想要绕过Blizzard的电话号码验证，那么就直接选择Blizzard就可以了，还是比较简单的。购买号码之后就是去暴雪战网软件进行注册了。

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绕过Blizzard的电话号码验证-暴雪战网操作


打开暴雪之后，就可以进行注册了，将刚刚的号码进行注册，就需要平台发送一个验证码过来。这个验证码是直接发送到Tiger SMS网站的，在拟购买的订单下可以看到验证码，然后使用验证码登录就已经顺利绕过Blizzard的电话号码验证了。也可以顺利上线进行游戏了。

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整个过程是相当简单轻松的，毕竟在国内的Blizzard玩家数量还是相当庞大的，因此通过Tiger SMS购买的虚拟电话卡也是相当多的，品质和口碑还是可以得到保证的！
德米特里·彼得罗夫
作者: 德米特里·彼得罗夫

他探索最新的数字营销策略，专注于社交媒体趋势和消费者行为分析。他富有洞察力的报道帮助营销专业人士在快速发展的行业中保持领先地位。