 Tiger SMS提供没有电话号码的Blizzard账户注册
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Tiger SMS提供没有电话号码的Blizzard账户注册

内容

没有电话号码的Blizzard账户存在吗？Tiger SMS帮你实现无号码申请的梦想！

Tiger SMS提供没有电话号码的Blizzard账户

Tiger SMS提供的不仅仅是没有电话号码的Blizzard账户

没有电话号码的Blizzard账户会不会有风险

Tiger SMS怎么操作才能有没有电话号码的Blizzard账户

Tiger SMS提供没有电话号码的Blizzard账户注册

没有电话号码的Blizzard账户存在吗？Tiger SMS帮你实现无号码申请的梦想！


现在有些国外的小伙伴在玩暴雪的时候，往往会发现一些没有电话号码的Blizzard账户。甚至他们在国内有不少的朋友虽然没有电话号码，但是依然和自己一起活跃在游戏的线上。那么这些玩家是怎么达成的呢？其实很简单，就是找到了Tiger SMS这样的第三方虚拟卡的平台了！


Tiger SMS提供没有电话号码的Blizzard账户


Tiger SMS我们可以称之为接码平台，什么叫做接码平台呢？其实就是给你一个虚拟的电话卡号，然后你可以用这个号码去进行注册。因为Blizzard注册是需要有电话号码的，那么Tiger SMS就可以完成号码的验证码反馈的工作，让你顺利进行注册和登录。


Tiger SMS提供的不仅仅是没有电话号码的Blizzard账户


没有电话号码的Blizzard账户其实并不稀奇，事实上很多的海外软件都是可以使用在老虎平台购买的虚拟卡的。比如说Tiktok，INS，或者说whatsAPP等等，不管是交流软件，还是游戏软件，都可以享受了。


没有电话号码的Blizzard账户会不会有风险


当然了，很多玩家看到老虎平台提供虚拟卡，但是多少会担心这些没有电话号码的Blizzard账户会不会有风险呢？我们主要看风险来自于哪里，其实主要就是两个方面。一个就是购买虚拟卡的平台不靠谱。给了号码也不给验证码，导致资金的损失。还有一个就是这些没有电话号码的Blizzard账户会不会引起游戏平台的注意。


其实在这里可以很负责的告诉所有玩家。这两点都不用担心。第一点来说，找Tiger SMS就是图它的靠谱和专业。在自己购买了号码之后，使用号码进行注册，需要验证码发送，但是验证码却并没有给出的时候，平台是不收取任何的费用的。第二点来说，所谓的虚拟号并不是没有数字，它也是属于电话号码的一种。所以只要在游戏里面没有违纪犯规的情况，是不可能涉及到没有电话号码的Blizzard账户。所以大可以放心！


Tiger SMS怎么操作才能有没有电话号码的Blizzard账户


其实Tiger SMS操作真的很轻松。只需要登录网站：https://tiger-sms.com/cn。然后就先注册这个老虎平台。毕竟接下来我们要在它上面进行购买。

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注册好了之后，我们就可以直接购买相应的卡密。卡密的价格表也都是在上面的，反正看你的个人喜好来进行购买。我建议初次的话，可以购买30或者50的卡密，先尝试下看看。

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卡密购买好了之后，就可以直接返回首页，查看自己所需要购买的项目，和所需要的国家和费用，选择性进行购买。虽然说不少玩家奔着便宜去，但是要知道价格高一点的虚拟号更稳定，所以各有各的好，自己酌情考虑。购买了之后就可以去注册没有电话号码的Blizzard账户了。

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用订单中的虚拟号直接打开软件，然后用这个号码进行注册，验证码是需要回到Tiger SMS订单中查看的。然后将验证码直接打入游戏或者其他国外软件的注册中，就可以轻松注册并且登录了。

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以上就是朋友们看到的没有电话号码的Blizzard账户在游戏中那么多的原因了！也希望给更多的国内玩家一个平台！
德米特里·彼得罗夫
作者: 德米特里·彼得罗夫

他探索最新的数字营销策略，专注于社交媒体趋势和消费者行为分析。他富有洞察力的报道帮助营销专业人士在快速发展的行业中保持领先地位。