 手机号不用了亚马逊还怎么登录？
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手机号不用了亚马逊还怎么登录？

内容

64、手机号不用了亚马逊还怎么登录？重新注册一个新的账户

手机号不用了亚马逊还怎么登录？重新买一个手机号

手机号不用了亚马逊还怎么登录？

64、手机号不用了亚马逊还怎么登录？重新注册一个新的账户


手机号不用了亚马逊还怎么登录？有些用户的手机号因为特殊原因导致使用不了，这也间接导致所有的软件都无法登录。亚马逊是全球知名的电商平台，用户能在上面买到全球的商品，直接取消代购，就能低价买到国外物品。如果你的手机号用不了了，那就无法登录，无法购买亚马逊上的物品。那么就可以再重新买一个号码，重新注册一个新的账户。


手机号不用了亚马逊还怎么登录？重新买一个手机号


国内的规定是一个身份证只能购买一个手机号，当本人的手机号用不了，就无法再注册一个，最好的办法就是购买一个手机号。推荐给你们一个不错的平台，老虎接码平台，可以无限次购买手机号，还能注册全球的项目，这样就不止能注册亚马逊了，还能注册更爆火的软件。关于手机号不用了亚马逊还怎么登录？快试试老虎平台的操作吧！


想要买到老虎平台的手机号，下面这些步骤一定不能少！


1、通过网址：https://tiger-sms.com/cn 进入到老虎平台的官方网站中，点击页面上方将语言改为中文。

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2、点击左侧的【注册】按钮，根据平台提供的信息一一填入，老虎平台最注重用户隐私，国内的用户可以使用有效的邮箱就能注册成功。

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3、账号注册成功，系统会自动跳转到个人账户的页面，在这里就可以看到各种功能的存在了，比如说充值、购买号码、查询余额等等。在购买号码之前，我们需要先对账户进行充值。

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4、点击【充值】的按钮，进入到支付方式的页面，选择支付宝，点击下方的【购买】，进入支付页面，选择一个充值数额，最后支付。

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5、支付成功后，一定要在订单查询页面，复制卡密，再返回老虎平台，粘贴你的卡密，最后点击【确认】并刷新页面，账户余额就会转换为美元。

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6、点击【购买号码】进入到购买号码的页面，这里我们需要在项目栏中输入【亚马逊】，后方就会有多个国家的显示，根据自己的需求选择一个国家的号码购买。

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7、打开亚马逊官方网站并找到注册的入口进入，在注册账号的页面中首先要输入账户的相关信息并确认。


8、在输入手机的页面中，粘贴刚刚复制的手机号并点击接收验证码，到老虎平台上获取验证码，平台会在一分钟内响应，接到码之后，复制验证码，再到亚马逊网站上粘贴验证码，最后点击【确认】，就注册了亚马逊账户。

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手机号不用了亚马逊还怎么登录？手机号不能使用了，就再购买一个手机号。在老虎平台上可以实现全球号码采购，不管是亚马逊还是Line软件，或者其他全球爆火的软件，只要在老虎平台上买到相应的软件号码，那都能使用的。总体来说，老虎平台绝对是市场上最好的接码网站，你也想要注册亚马逊网站，就快试试以上的操作吧！
艾琳娜·库兹涅佐娃
作者: 艾琳娜·库兹涅佐娃

电子商务、电信和虚拟号码QA工程师，专注于自动化工具和测试方法。她的实用建议和评论对于寻求改进其工作流程的质量保证专家来说是无价的。