如何设置第二个亚马逊账户？第二个手机号怎么拥有？

如何设置第二个亚马逊账户？亚马逊是美国最大的一家网络电子商务公司，现在已经成为全球商品品种最多售卖网站。想要在亚马逊上购买物品，就要有账户，国内的手机号只能注册一个账户，也就是一个手机号，相对于是一个身份证，而想要再注册一个账户，最好的办法就是有一个国外手机号，还能接收验证码方便登录。但是国内明显是不售卖的，只能从一些接码渠道中购买了。

如何设置第二个亚马逊账户？接码渠道

接码平台一部分人都知道，在市场上，各种接码平台层出不穷，找不到一家专业靠谱的，就无法进行下一步。根据小编对接码平台的了解，发现老虎平台的评价最高，也是网站活跃度最高的，每天超过10万个新号在线。如何设置第二个亚马逊账户？就要在老虎平台上购买一个国外号码了。

了解老虎平台

先来简单了解一下老虎平台，为什么能在众多接码平台中脱颖而出呢？这不得不说起它的优势。老虎接码平台最大的优势就是价格，价格是市场最低，充值手续费也是，快捷方便的操作，让你可以1-2分钟就能注册需要的项目。另外，老虎平台上有200多个项目，全球的项目都可以接，也就是除了亚马逊网站还有海外火爆的Line、Tiktok、Instagram等软件都能注册，稳定的号码库存是老虎平台必不可少的优势。关于如何设置第二个亚马逊账户？今天就给大家分享在老虎平台上的教程，绝对一次就能成功购买。

如何设置第二个亚马逊账户？在老虎平台上的教程

先打开老虎平台的链接：https://tiger-sms.com/cn ，点击链接就能跳转到首页上。首页的初始模式是英文，只需点击右上角切换为中文模式就好。点击【注册】，先拥有个人的账户才能购买国外号，填写用户信息后，就可以注册了。

注册成功后，打开个人中心，找到【充值】功能，点击支付宝充值，跳转到第三方充值页面，根据此页面提供的7种商品数额，选择一个进行充值，填写好手机号后，最后的支付金额会有一个充值手续费，如充值30就会支付33，手续费也并不高。支付成功后，在订单页面中复制你的卡密，才能确保金额到账，然后返回老虎平台，粘贴卡密，最后刷新过后就到账了。

找到【购买号码】功能，搜索Amazon（亚马逊），再选择一个国家手机号，点击【购买】就可以了，这样就能在下方的在线手机号，看到购买的手机号了。

打开亚马逊网站，找到【注册】，先填写你用户信息，到手机号时，就填写购买的手机号，需要获取验证码，就到老虎平台上找到获取验证码，点击并等待接到码，复制验证码，到亚马逊网站上粘贴，最后点击【登录】，账号就创建好了。

如何设置第二个亚马逊账户？这就是在老虎平台上的注册流程，注册成功的账户就能购买到全球的物品了。