没有手机号码注册亚马逊不要急，总有一种方法适合你！

没有手机号码注册亚马逊账号这类问题一直困扰着很多用户，无论是使用亚马逊账号浏览商品，还是注册运营亚马逊店铺以及发布推广信息，都要新注册可正常使用所有功能的亚马逊账号，而身处国内也不用没有手机号码注册亚马逊而烦恼，接下来罗列下国内注册亚马逊的方法以及各自特点。

没有手机号码注册亚马逊，使用老虎平台购买

在遇到没有手机号码注册亚马逊账号的问题时，可以使用老虎平台购买虚拟号码完成账号的注册和认证，而且使用虚拟手机号的好处在于随时可以进行短信认证，同时我们注册哪里的亚马逊账号就购买哪个地区为归属地的虚拟手机号，接下来说说如果使用老虎平台解决没有手机号码注册亚马逊的问题，其操作流程如下：



步骤一：使用浏览器访问老虎平台首页，网址栏输入https://tiger-sms.com/cn回车，进入网站后可点击右上角的语言选项切换语言为中文。



步骤二：点击注册按钮并且完善个人信息，勾选两个同意选项后完成老虎平台账号注册，然后再来解决没有手机号码注册亚马逊的问题。



步骤三：刷新老虎平台自动登录刚才注册的账号，点击购买按钮进入新页面，选择卡密套餐点击支付宝交易，交易完成后复制卡密。 步骤四：将卡密复制到老虎平台后，搜索虚拟号归属地找到满意的虚拟号码购买，复制虚拟号码解决没有手机号码注册亚马逊的问题。 步骤五：访问亚马逊官网点击注册，完善信息后输入刚才购买的虚拟手机号，回到老虎平台查看接受到的验证码，完成亚马逊账号的注册和认证。

没有手机号码注册亚马逊，直接购买成品号

想要解决没有手机号码注册亚马逊的问题，还可以直接购买成品亚马逊账号。很多在国外的留学生都会用当地的手机卡注册亚马逊平台账号然后销售，这些账号可以用来浏览亚马逊平台上的商品信息，还可以用来发布亚马逊平台的推广信息，但是如果是用来购买产品或者运营店铺，则不建议使用成品号解决没有手机号码注册亚马逊的问题。

没有手机号码注册亚马逊，使用互通账号登录

如果我们本身有谷歌或者Facebook的实名制认证账号，那么也可以解决没有手机号码注册亚马逊的问题，因为谷歌和Facebook账号本身就是亚马逊的互通账号，可直接使用其登陆亚马逊平台。如果我们使用互通账号登录亚马逊平台，则建议继续完善亚马逊账号信息，比如密保信息或者电子邮箱认证等。

没有手机号码注册亚马逊，使用电子邮箱注册

其实对于没有手机号码注册亚马逊这类难题，我们在注册亚马逊账号时就会发现可以使用电子邮箱注册，只是使用电子邮箱注册后账号就是邮箱账号，之后的认证则只能使用邮箱认证，这种方式自然不如直接购买属于自己的虚拟号码更便利。

综上所述就是解决没有手机号码注册亚马逊账号的方法，几相对比不难发现使用老虎平台购买虚拟手机号，然后再使用虚拟手机号注册亚马逊账号的方法更好，这样后期还可以随时进行短信认证，整个过程快速又便捷。