没有电话号码开亚马逊账户行吗，这些注册账号技巧要掌握！

没有电话号码开亚马逊账户可以正常使用吗，这类问题一直是在国内打算运营亚马逊店铺或者在亚马逊平台购物的用户关注的焦点。其实想要注册和运营亚马逊账号有很多技巧，比如使用电子邮箱登录账号，又比如购买属于我们的虚拟号码，接下来分享下这方面的技巧让用户不再纠结没有电话号码开亚马逊账户这类问题。

没有电话号码开亚马逊账户，邮箱认证也可以

其实没有电话号码开亚马逊账户也可以，只是为了账号安全起见要重视邮箱验证。使用电子邮箱注册亚马逊账号后，其登录账号就是我们注册时使用的电子邮箱，我们要确保电子邮箱可正常使用以便于随时接受验证邮件。其实在国内很多人没有电话号码开亚马逊账户时，都是使用的电子邮箱，只是在运营亚马逊店铺时，很多推广运营服务还是要手机号认证。

没有电话号码开亚马逊账户，谷歌或者Facebook也可登录

没有电话号码开亚马逊账户并不难，因为谷歌账号和Facebook账号和亚马逊互通，直接使用谷歌或者Facebook账号即可登录亚马逊。在使用其他账号登录亚马逊后要注意完善相关信息，纵然没有电话号码也要做好账号的密保认证和邮箱认证等。

没有电话号码开亚马逊账户，购买虚拟号码流程

虽然没有电话号码开亚马逊账户也可以，但是考虑到长期使用亚马逊账号甚至打算运营亚马逊店铺，还是要拥有稳定可用的境外归属地号码，对此推荐使用老虎平台注册，其具体操作流程如下:

1、使用浏览器访问老虎平台官网https://tiger-sms.com/cn，进入主页后可点击右上角语言将页面切为中文，点击中间的注册按钮。

2、根据页面提示完善我们的真实信息，注册老虎平台账号，这样就能避开没有电话号码开亚马逊账户时可能遇到的问题。

3、老虎平台账号注册结束后，点击页面内购买按钮后跳转到卡密购买页面，选择具体的卡密套餐点击支付宝图标，使用支付宝完成交易。

4、购买卡密后复制密码，回到老虎平台首页黏贴卡密，然后搜索归属地快速找到所需的虚拟号码，点击购买即可使用。

5、复制购买的虚拟号码到亚马逊平台注册账号并且完成认证，在老虎平台可以接收到验证码，这样就不用纠结没有电话号码开亚马逊账户的弊端了。

没有电话号码开亚马逊账户，这些注册知识要掌握

刚才介绍了没有电话号码开亚马逊账户的方法，同时又介绍了通过老虎平台（https://tiger-sms.com/cn）购买虚拟号码完成亚马逊平台验证的方法，除此之外，我们还要清楚不同地区的亚马逊账号未必互通，比如日本亚马逊账号无法登陆美国的亚马逊平台，因此才建议用户购买属于自己的虚拟号码，这样今后关于亚马逊的账户认证就会变得非常简单。

以上我们了解到

没有电话号码开亚马逊账户

的方法，同时也掌握了购买虚拟号码完成手机号认证的操作流程，为了确保亚马逊账号可以长期稳定的使用，不影响任何平台功能，还是建议购买虚拟号码完成认证，避开

没有电话号码开亚马逊账户

会遇到的麻烦。