不用手机号码注册Amazon账号的劣势，如何解决号码认证难题？

不用手机号码注册Amazon账号是很多国内用户的常态，因为没有国外的手机号，所以不少人注册亚马逊账号都是使用的电子邮箱注册。虽然使用邮箱也可以注册亚马逊账号并且完成邮件认证，但是如果打算运营亚马逊，还是要了解下不用手机号码注册Amazon账号的劣势，同时再来分享下如何解决这类难题。

不用手机号码注册Amazon账号，成品号有风险

很多用户不用手机号码注册Amazon账号，而是考虑直接购买亚马逊成品账号。购买的成品号问题在于存在安全隐患，我们不清楚成品号背后的注册信息和情况，因此购买现成的亚马逊账号只能用来浏览平台上的产品和信息以及发布相关的推广信息，出于资金安全考虑不建议使用购买的亚马逊账号完成交易和运营店铺。

不用手机号码注册Amazon账号，无法提高店铺权重

不用手机号码注册Amazon账号就意味着账号信息无法完善，虽然账号认证可以使用邮箱认证的方法，但是手机号信息缺失同时无法接收验证短信，这都会影响到亚马逊账号的权重，因此在亚马逊账号推广或者优化时会受到影响。还有不用手机号码注册Amazon账号会导致账号联系方式缺失，这样对于运营店铺也是不利的。

不用手机号码注册Amazon账号，很多业务无法认证

其实不用手机号码注册Amazon账号的真正问题在于很多业务无法开展。亚马逊平台本身有自己的亚马逊店铺或者产品展示机制，同时想要增加店铺或者产品的曝光率，还可以购买很多推广服务，而这些增值业务的使用前提就是短信认证，所以不用手机号码注册Amazon账号就无法开通很多平台服务，这对亚马逊店铺的运营是非常不利的。

不用手机号码注册Amazon账号，使用虚拟号码迎刃而解

既然不用手机号码注册Amazon账号有诸多不足，那么该如何解决这类问题呢，其实只要使用老虎平台这样专业的平台购买虚拟号码，就能彻底解决短信认证问题，接下来说说使用老虎平台的操作流程，让用户不用手机号码注册Amazon账号也能接收验证码。

一、使用浏览器访问老虎平台官网https://tiger-sms.com/cn，进入平台首页后右上角可切换语言为中文，接下来点击注册按钮。

二、完善账号信息勾选两个同意事项，然后完成老虎平台的注册，之后再次进入平台点击购买按钮，跳转到卡密购买页面。

三、选择合适的卡密套餐，点击使用支付宝完成交易，交易后复制卡密到老虎平台，接下来就能购买虚拟号码，进而实现不用手机号码注册Amazon账号的目的。

四、搜索号码归属地，快速找到满意的虚拟号码点击购买，复制号码后进入亚马逊平台首页，点击注册按钮后完善账号信息黏贴购买的虚拟手机号，回到老虎平台接收验证码，完成亚马逊账号的注册和认证。

刚才盘点了不用手机号码注册Amazon账号的不足之处，同时也介绍了使用老虎平台购买虚拟手机号完成亚马逊账号注册的方法，考虑到今后可以随时进行短信验证，购买虚拟号码注册账号更为便利和稳妥。