不用手机号的亚马逊账户能注册账户吗？

不用手机号的亚马逊账户能注册账户吗？如果不在亚马逊上购买物品那就不需要注册账户，但需要购买的话，就需要注册，而且还需要手机号注册，所以说不用手机号注册亚马逊账户那是不行的。

亚马逊网站

亚马逊是国外一家最大的电商网站，是全球商品品种最多的，现在售卖范围已经包括家电、美妆、视频、电子社保、婴幼用品、服饰、珠宝、个人护理用品等，网站上所有的产品都来自全世界的产品，也让国内用户放心购买海外产品。

老虎接码平台

如果不用手机号的亚马逊账户注册，那是不行的，不想用本机号码注册的话，建议在老虎平台上购买手机号。老虎平台是一家外国网站，在国内也是可以使用的，这是一家接码平台，最大的优势就是拥有世界上所有的号码资源，可以随便注册200多个项目和购买全世界的号码，只要有你想注册的项目和国家号，在老虎平台上都能实现。今天给大家详细讲解一下如何在老虎平台上购买号码。

通过老虎平台就可以不用手机号的亚马逊账户

1、打开老虎平台网址：https://tiger-sms.com/cn ，先对老虎平台进行翻译，或点击右上角将语言改为中文，可以更清楚的了解平台中的内容。

2、在页面的右上方点击【注册】按钮，这里需要输入登录名、电子邮箱、密码等信息。

3、注册成功后，在个人中心找到充值页面，选择支付宝充值方式并点击下方的【充值】按钮。

4、跳转到发卡网上的页面，根据页面中有不同的充值数额，选择一个充值数额，在下方填入联系方式，方便查看订单信息，再点击支付。

5、支付成功后，先别着急返回到平台上，先将卡密复制了，再返回到老虎平台上，粘贴卡密，最后刷新一下，金额就到账了。

6、在【购买号码】的页面中，找到【项目】的选项，在搜索框中输入【亚马逊】搜索确认，在【国家】的选项中即可选择一个国家号，购买成功之后，将获得一个可以直接注册亚马逊国外账号的号码，之后就可以利用该国外号注册了。

7、进入亚马逊官网网站并点击注册按钮，在注册账号的页面中填写相关的信息后开始注册，在填写手机号的页面中，输入刚刚在老虎平台购买的手机号，并点击进行下一步操作。

8、到老虎平台上点击【获取验证码】，等待平台接码，接到码之后，就复制验证码，再到亚马逊上粘贴你的验证码，最后点击【确认】就注册完成了。

这就是不用手机号的亚马逊账户注册办法，总而言之，只要找到一家正规的接码平台，就能购买全球的手机号，还能注册到想注册的项目。也是因为平台正规，所需购买的价格不高，才会在市场上收到用户青睐。