如何在亚马逊拥有多个账户？国内最全教程在这里！

如何在亚马逊拥有多个账户？我们都知道想使用国外的软件或账户都非常的难，特别在国内是禁止的，一些用户只能使用翻墙软件或加速器等才能用上，但是真正连接成功，才发现需要国外的手机号才可行。如何拥有国外的手机号，却犯了难，不过，好在现在国内有老虎接码平台，一定能让每个国内人群都能使用，且还能拥有多个账户。

如何在亚马逊拥有多个账户？一个账户是一个国外手机号，想拥有多个账户，那肯定需要更多的手机号，怎么在国内买到国外的手机号，只需要一个老虎接码平台。老虎平台有世界上所有的号码资源，而购买的国外手机号，其实是虚拟号，每次登录是需要验证码的，而老虎平台负责接码这个手机号，也就能让国内人群使用，下面详细了解一下如何在亚马逊拥有多个账户？

如何在亚马逊拥有多个账户？详细教程

那自然是在老虎平台上购买多个虚拟手机号即可，打开老虎平台网站：https://tiger-sms.com/cn，这个网站是唯一官方的正规渠道，大家可以放心点击。先切换网站的英文模式，点击右上角，找到中文，切换之后方便了解。点击【注册】，老虎平台注重用户隐私，所以只需要一个邮箱就能注册成功，填写昵称和设置好密码后，再点击【注册】，就获得了一个老虎平台的账户。

如何在亚马逊拥有多个账户？

那就需要购买多个手机号，注册成功后，直接到个人中心，先在账户上充值金额，才能购买手机号。点击【充值】，选择支付宝支付，就会跳转到发卡网上，之后选择一个你需要充值的金额，留下联系方式或QQ，选择一个接收方式，再点击【确认支付】，支付成功后。在订单页面上复制你的卡密，再返回老虎平台，在下方粘贴你的卡密，就成功充值了。

充值成功后，就可以购买手机号了，点击【购买号码】，在第一个搜索栏中，搜索Amazon（亚马逊），第二个搜索栏中选择一个购买虚拟手机号的国家，再点击【购买】，购买成功后，在在线手机号中就能看到购买的手机号了。

如何在亚马逊拥有多个账户？

以上操作完成后，在搜索引擎上搜索亚马逊，并进入网站，点击【注册】，手机号就粘贴购买的虚拟手机号，验证码就到老虎平台上获取，平台接到码之后直接复制，在官网上粘贴验证码，点击【注册】，就会显示登录成功了，之后，就能在亚马逊上浏览各国的产品，非常方便。

以上是获取其中一个账户的方法，想获取多个账号，还是按照以上的步骤就可以了。国内想要做外贸商的，成功注册亚马逊之后，就能上线自己的产品，当有国外人购买，就直接把产品邮寄到地方就可以了，这样就能获取更多的境外交易。如何在亚马逊拥有多个账户？赶快试试以上的办法吧！