 如何在亚马逊拥有多个账户？
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如何在亚马逊拥有多个账户？

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如何在亚马逊拥有多个账户？国内最全教程在这里！

如何在亚马逊拥有多个账户？详细教程

如何在亚马逊拥有多个账户？

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如何在亚马逊拥有多个账户？我们都知道想使用国外的软件或账户都非常的难，特别在国内是禁止的，一些用户只能使用翻墙软件或加速器等才能用上，但是真正连接成功，才发现需要国外的手机号才可行。如何拥有国外的手机号，却犯了难，不过，好在现在国内有老虎接码平台，一定能让每个国内人群都能使用，且还能拥有多个账户。


如何在亚马逊拥有多个账户？一个账户是一个国外手机号，想拥有多个账户，那肯定需要更多的手机号，怎么在国内买到国外的手机号，只需要一个老虎接码平台。老虎平台有世界上所有的号码资源，而购买的国外手机号，其实是虚拟号，每次登录是需要验证码的，而老虎平台负责接码这个手机号，也就能让国内人群使用，下面详细了解一下如何在亚马逊拥有多个账户？


如何在亚马逊拥有多个账户？详细教程


那自然是在老虎平台上购买多个虚拟手机号即可，打开老虎平台网站：https://tiger-sms.com/cn，这个网站是唯一官方的正规渠道，大家可以放心点击。先切换网站的英文模式，点击右上角，找到中文，切换之后方便了解。点击【注册】，老虎平台注重用户隐私，所以只需要一个邮箱就能注册成功，填写昵称和设置好密码后，再点击【注册】，就获得了一个老虎平台的账户。

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如何在亚马逊拥有多个账户？


那就需要购买多个手机号，注册成功后，直接到个人中心，先在账户上充值金额，才能购买手机号。点击【充值】，选择支付宝支付，就会跳转到发卡网上，之后选择一个你需要充值的金额，留下联系方式或QQ，选择一个接收方式，再点击【确认支付】，支付成功后。在订单页面上复制你的卡密，再返回老虎平台，在下方粘贴你的卡密，就成功充值了。

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充值成功后，就可以购买手机号了，点击【购买号码】，在第一个搜索栏中，搜索Amazon（亚马逊），第二个搜索栏中选择一个购买虚拟手机号的国家，再点击【购买】，购买成功后，在在线手机号中就能看到购买的手机号了。

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如何在亚马逊拥有多个账户？


以上操作完成后，在搜索引擎上搜索亚马逊，并进入网站，点击【注册】，手机号就粘贴购买的虚拟手机号，验证码就到老虎平台上获取，平台接到码之后直接复制，在官网上粘贴验证码，点击【注册】，就会显示登录成功了，之后，就能在亚马逊上浏览各国的产品，非常方便。

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以上是获取其中一个账户的方法，想获取多个账号，还是按照以上的步骤就可以了。国内想要做外贸商的，成功注册亚马逊之后，就能上线自己的产品，当有国外人购买，就直接把产品邮寄到地方就可以了，这样就能获取更多的境外交易。如何在亚马逊拥有多个账户？赶快试试以上的办法吧！
德米特里·彼得罗夫
作者: 德米特里·彼得罗夫

他探索最新的数字营销策略，专注于社交媒体趋势和消费者行为分析。他富有洞察力的报道帮助营销专业人士在快速发展的行业中保持领先地位。