 拥有多个亚马逊账户的办法
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拥有多个亚马逊账户的办法

内容

在国内实现多个亚马逊账户，办法教程在这里！

拥有多个亚马逊账户的办法

一、在老虎平台上注册一个账号

二、在个人账户上充值

三、购买虚拟号码，拥有多个亚马逊账户

四、在亚马逊上登录账户

拥有多个亚马逊账户的办法

在国内实现多个亚马逊账户，办法教程在这里！


想在国内实现多个亚马逊账户，不是一件简单的事情，对大多用户来认为，一个手机号只能办理一个软件账户，想要多个亚马逊账户，就需要更多的手机号。对于这个问题，没有亚马逊账户就不能购买其产品，究竟怎么样才能有多个亚马逊账户，下面就来了解了解吧！


拥有多个亚马逊账户的办法


国内能正规靠谱的拥有多个亚马逊账户，其实只需要一个老虎平台就可以了，很多人都不知道这是什么平台，这其实是一家接码平台，售卖全球的手机号，当平台接到码之后，就能登录软件或网站。这是老虎平台的网址https://tiger-sms.com/cn，从这里就可以进入。找到平台后，怎么才能实现多个亚马逊账户，关于它的教程办法在以下。


一、在老虎平台上注册一个账号


1、打开老虎平台：https://tiger-sms.com/cn，直接跳转到首页；

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2、网站的初始状态是英文模式，在右上角切换为中文模式，点击【注册】；


3、根据平台提供的信息，一一填入之后，沟通同意之后，就注册成功了。

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二、在个人账户上充值


1、账号注册成功后，点击【充值】，平台提供了7种支付方式，国内的用户就直接选择支付宝，点击【卡密】；

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2、跳转到发卡网上，共有7数额，选择一个能接受的数额，在下方填入联系方式，点击【立即支付】；

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3、支付成功后，先不要着急返回页面，找到卡密并复制，再返回平台粘贴你的卡密，刷新之后就到账了。

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三、购买虚拟号码，拥有多个亚马逊账户


1、以上操作完成之后，找到【购买号码】选项，平台会弹出两个搜索栏，在第一个搜索栏中搜亚马逊，第二个搜索栏是购买的国家手机号，可以选中国或其他国家。


2、两者选择好之后，点击下方的【购买】就购买成功了。

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四、在亚马逊上登录账户


1、购买完虚拟号后，就能正常登录了，前往亚马逊官方网站；


2、在官方网站上【注册】账号，手机号中就输入购买的虚拟号，获取验证码是需要到老虎平台上复制的；


3、前往老虎平台后台，点击【获取验证码】，接到码之后并复制；

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4、前往亚马逊官网网站，粘贴验证码，并按【确认】，就显示登录成功了。


了解之后，是不是发现想拥有多个亚马逊账户，就如此简单。只要有老虎接码平台就可以了，虽然需要购买虚拟手机号，但是老虎接码平台的价格非常低，且是市场最低价，而且在接收到验证码后不会再次收费，确实很值得购买。对于想要大量购买的外贸商企业，联系官方客服就能获取优惠价。另外，如果平台上没有你想注册的项目，还可以在客服留言，优先为用户考虑。
玛丽娜·伊万诺娃
作者: 玛丽娜·伊万诺娃

她是IT领域的敏锐观察者，广泛撰写有关创新和网络安全趋势的文章。她的文章帮助她的读者揭开复杂技术的奥秘，确立了她作为技术爱好者和专业人士的可靠信息来源的地位。