在亚马逊可以使用多少个账户？怎么实现账号自由

在亚马逊可以使用多少个账户？我们都知道任何软件，一个手机号只能注册一个账户，而每个身份证只能有一个手机号，所以想有多个账户，必须有多个手机号才行。亚马逊是美国知名的全球购商务企业之一，其上线的产品已经包括美妆、服装、食品、电子设备、婴幼用品、珠宝、个人护理用品等，在各个领域中都有一席之地。国内大多用户都只有一个手机号，怎么才能在亚马逊可以使用多少个账户？小编推荐老虎平台就能实现。

了解老虎接码平台

在拥有多个亚马逊账户之前，先简单了解下老虎平台。老虎接码平台最大的优势就是价格，有着市场最低价，平台有200多个项目，全球都可以接码。关于购买虚拟手机号，其实就是买一个手机号，只能用来接收验证码，登录账号使用。在老虎平台，每天有超过10万个新号在线，且实时更新全球的手机号，如果用户接收到验证码扣费的话，立马联系客服，就能返回余额，这些优势让老虎平台越做越大。

在亚马逊可以使用多少个账户？在老虎平台购买号码

很多用户都想知道怎么才能拥有这么多亚马逊账户，下面带来了详细的教程，我们来看看吧！

首先，先打开老虎平台到首页，点击：https://tiger-sms.com/cn，这个链接，直接跳转，在右上角切换文字模式，找到中文并切换，之后就可以简单了解一下老虎接码平台，开始注册啦！

点击【注册】，填写用户信息，登录（昵称）、电子邮箱、密码、确认密码，最后填写【联系方式】（邮箱）即可，再点击【注册】就可以了。

在亚马逊可以使用多少个账户？充值就能购买号码

注册好自己的账户后，在后台找到【充值】功能，老虎接码平台面向的是全世界，所以有着全球最热门的7种支付方式，点击【支付宝】后，找到卡密并点击。跳转到支付页面，再选择一个能接受的充值数额，填写你的手机号，最后支付即可。支付成功后，在订单页面看到卡密，点击复制再返回，在卡密框中粘贴，点击【确认】并刷新页面即可。

在亚马逊可以使用多少个账户？购买一个虚拟手机号

个人账户的金额就可以正常购买虚拟号了，找到【购买号码】功能，使用的软件是亚马逊，所以搜索Amazon，再选择你想购买的国家号，点击【购买】即可。

在亚马逊可以使用多少个账户？用虚拟号登录

账号操作完成后，打开亚马逊网站，点击【注册】，填写用户信息后，输入虚拟手机号，验证码需要到老虎平台上才能获取，在平台上接到码之后，再到网站上输入，就可以正常使用个人账户了。

总而言之，这是获取一个账户的办法，而在亚马逊可以使用多少个账户？就根据以上的操作来购买更多的虚拟号。