在国内实现多个亚马逊账户

如何在亚马逊添加第二个账户？保姆级别的教程这里有

如何在亚马逊添加第二个账户？这对于手机号多的用户来说是没啥问题的，但对于只有一个手机号的用户来说，怎么才能有两个账户，其实就需要两个手机号，那么怎么才能有两个手机号呢？爱国内已经有了解决办法，并且是保姆级别的，今天小编就给大家带来了保姆级别的注册办法，并且还能轻松掌握多个账户的办法。

如何在亚马逊添加第二个账户？那就用老虎接码平台

今天给大家推荐一个平台，老虎接码平台有世界上所有的号码资源，且每天超过10万个新号在线，平台有超过200多个软件，可以根据对应的国家来购买号码，其中亚马逊网站就有。老虎平台最大的优势就是价格是市场最低价，充值手续费也是市场最低价，所以说购买一个虚拟手机号也不需要花费大价格。为了让大家更清楚了解老虎接码平台的价格和怎么注册，给大家带来了详细的教程。

如何在亚马逊添加第二个账户？总体教程

首先，老老虎平台上注册一个账户，在个人账户上充值并购买虚拟手机号，最后再进行实操。

教程分析

1、打开老虎平台官方网站：https://tiger-sms.com/cn，初次点击的老虎平台网站都是英文模式，在右上角点击切换中文模式，点击【注册】，根据平台提供的信息，分别填入用户信息，勾选同意两个选项，就注册成功了。

2、有了账号之后，可以进行充值和购买号码，登录成功，在后台中找到【充值】选项，平台提供了7种支付方式，国内可以支付的是支付宝，选择支付宝点击【卡密】，跳转到第三方页面，选择一个能充值的数额，留下联系方式后点击【支付】，就可以了。支付成功后，找到卡密，一定要复制你的卡密，就可以返回了，在下方粘贴你的卡密，刷新页面之后，充值金额就到账了。

3、账户充值完成后，点击【购买号码】选项，在第一个搜索栏中搜索Amazon（亚马逊），在第二搜索栏中搜索你想购买的国家，后边则是对应金额，最后就可以点击【购买】了，购买成功后，在下方的在线手机号中就显示出你购买的手机号。

4、以上操作完成后，就可以进行实操了，打开亚马逊的官方网站，直接点击【注册】，再一一填入你的用户信息，在手机号中填入购买的虚拟手机号，再前往老虎平台后台点击【获取验证码】，平台接到码之后，复制前往亚马逊网站粘贴你的验证码，最后点击【注册】，恭喜你，成功注册有了亚马逊的账号。

以上的操作是购买一个虚拟号和注册亚马逊账号的操作，而如何在亚马逊添加第二个账户的问题就可以根据以上的操作来解决。还不清楚的小伙伴，一定要一步一步根据以上的操作来完成，才能轻松获取亚马逊第二个账号。