 如何建立一个没有电话号码的亚马逊账户？
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如何建立一个没有电话号码的亚马逊账户？

内容

如何建立一个没有电话号码的亚马逊账户？详细教程分享

老虎接码平台才能让你有手机号

在老虎平台上注册账号

在个人账户中充值

购买一个国家号

前往亚马逊官网

如何建立一个没有电话号码的亚马逊账户？购买一个新的手机号并注册。看了以上的操作方法，是不是发现购买手机号也可以这么简单，感兴趣的小伙伴就试试以上的操作吧！

如何建立一个没有电话号码的亚马逊账户？

如何建立一个没有电话号码的亚马逊账户？详细教程分享


如何建立一个没有电话号码的亚马逊账户？要想正常使用亚马逊账户，手机号必须有，特别是需要购买物品时，是需要手机号的，所以说答案显而易见。如果你的电话号码无法使用，也可以再重新购买注册一个，亚马逊是全球知名的网站，国内做外贸商的能将自己的产品放到平台上售卖，所以有手机号才能正常注册亚马逊账户。


老虎接码平台才能让你有手机号


老虎接码平台可以接收全球任何国家以及任何项目的验证码，帮助用户实现注册各种项目的需求，而想要通过该平台注册亚马逊账号，就要先有一个老虎平台的账户，在该账户上充值并购买一个虚拟号，就可以注册亚马逊账号。


如果是在国内注册亚马逊号，就需要更换自己的IP地址，将ip更换为其他国家的，才可以成功使用亚马逊并注册国外号，如果是国内IP，只能注册进入国内官网注册，所以，最好还是有一个国外号，这样就能了解更多的国外内容。如何建立一个没有电话号码的亚马逊账户？老虎平台的详细教程分享在下面内容。


在老虎平台上注册账号


首先，点击https://tiger-sms.com/cn 进入到老虎接码平台中，初次点击该平台都是英文模式，先切换为中文模式。点击页面右上方的【注册】，在注册的页面输入相应的信息之后即可。需要注意老虎接码平台注册时需要验证邮箱，因此邮箱一定要确保可以正常登录使用。

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在个人账户中充值


点击【充值】，先对账号充值，以方便后续购买号码使用，在充值界面中有多种充值方式，国内的充值方式就是支付宝。选择支付宝支付方式，就会跳转到发卡网上，总有7种不同数额的充值，选择一个进行充值，老虎平台也需要充值手续费。

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充值完成后，一定要记得复制你的卡密，有很多新用户都反馈卡密是什么？复制卡密到老虎平台上粘贴，刷新之后，才能到账到余额。

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购买一个国家号


前往【购买账号】的页面，在页面中的项目位置输入【亚马逊】并选择一个国家号码，这里对应的国家都有对应的金额，最后点击【购买】，在下方的在线手机号中，就能看到购买的号码在线状态。

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前往亚马逊官网


打开亚马逊的网站，点击注册新的账号，在注册的页面中填写账号信息，并点击下一步，这里将刚刚复制的手机号粘贴到对应位置并点击下一步。然后就可以前往老虎平台查看验证码，复制验证码后将其粘贴到亚马逊网站的对应位置，最后点击确认，就成功注册了一个新的亚马逊账户。

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如何建立一个没有电话号码的亚马逊账户？购买一个新的手机号并注册。看了以上的操作方法，是不是发现购买手机号也可以这么简单，感兴趣的小伙伴就试试以上的操作吧！
艾琳娜·库兹涅佐娃
作者: 艾琳娜·库兹涅佐娃

电子商务、电信和虚拟号码QA工程师，专注于自动化工具和测试方法。她的实用建议和评论对于寻求改进其工作流程的质量保证专家来说是无价的。