如何在没有电话号码的情况下进入亚马逊账?

如何在没有电话号码的情况下进入亚马逊账户，不同方法特点要了解！

如何在没有电话号码的情况下进入亚马逊账户一直都是热门话题，尤其是在国内的用户打算运营亚马逊国际账号时，就要确保可以注册和登录亚马逊账号。其实想要注册且认证亚马逊账号的方法很多，接下来便来说说如何在没有电话号码的情况下进入亚马逊账户并且保障后期依然可以稳定运营和使用该账号。

如何在没有电话号码的情况下进入亚马逊账户，直接购买账号即可！

很多打算运营亚马逊店铺的用户都会因为没有境外号码而关注如何在没有电话号码的情况下进入亚马逊账户，对此可以考虑直接购买亚马逊账号。随着跨境电商的热度增加，现在购买成品亚马逊账号的渠道丰富，我们要做的就是选择口碑好的渠道购买，但是这种方法的不足之处在于后期遇到需要认证的环节时还是要找卖方解决，同时成本较高。

如何在没有电话号码的情况下进入亚马逊账户，油箱认证是关键！

如果我们已经注册成功了亚马逊账号，在提到如何在没有电话号码的情况下进入亚马逊账户时，则完全可以使用邮箱认证。在注册亚马逊账号时都会填写电子邮箱，所以登录时直接选择电子邮箱作为账号登录即可，这种方式要求我们的电子邮箱可稳定使用，还有则是我们利用电子邮箱解决了如何在没有电话号码的情况下进入亚马逊账户的问题后，还是建议绑定一个可用的手机号，因为后期很多认证或者增值服务的开通都免不了要使用手机验证码。

如何在没有电话号码的情况下进入亚马逊账户，老虎平台无后顾之忧！

其实很多用户会咨询如何在没有电话号码的情况下进入亚马逊账户，完全是因为没有境外手机号可用，因此我们只要使用老虎平台（https://tiger-sms.com/cn）获得属于自己的境外手机号即可，接下来说说其操作流程：

步骤一：使用手机或者电脑浏览器输入网址https://tiger-sms.com/cn后点击访问，进入网站首页后点击右上角将语言切换为中文。

步骤二：点击注册按钮后开始填写我们的信息，想要解决如何在没有电话号码的情况下进入亚马逊账户的问题，就要先完成老虎平台账号的注册，信息完善后刷新网页登录，点击购买按钮后购买卡密。

步骤三：选择好具体的充值套餐后，点击支付宝作为支付方式，支付完成后显示卡密，此处可直接复制卡密。

步骤四：回到老虎平台黏贴卡密，之后搜索虚拟号码，购买虚拟号码后可用户亚马逊注册和认证。

步骤五：访问亚马逊官网点击注册或者登陆账号，输入刚才购买的手机号后，在老虎平台即可接收到验证码。

综上所述提到如何在没有电话号码的情况下进入亚马逊账户时，我们可以使用电子邮箱进入，但是考虑到长久稳定的使用亚马逊账号，还是使用老虎平台购买手机号后，完成亚马逊手机绑定更稳妥，这样就再也不用纠结如何在没有电话号码的情况下进入亚马逊账户等一系列的认证问题。