支付宝香港注册的手机号哪里有？购买教程来了

支付宝香港注册的必备条件之一，就是需要有香港地区的手机号码，也就就是说需要找到一个可以买到香港手机号的渠道。老虎平台就为用户提供全球的手机号码资源，在这个平台上大家可以按照自己的需求，选择不同地区的手机号码。看看在老虎平台上购买香港手机号的操作教程，帮助大家成功的完成支付宝香港注册。

一 注册老虎平台的账号

1.要购买香港地区的手机号，需要先在老虎平台上注册个人账户，可以直接在浏览器上输入https://tiger-sms.com/cn这个网址，进入到老虎平台的首页。

2.我们需要先将页面修改成中文浏览模式，直接点击页面右上角的语言按钮就可以了，选择中文模式。

3.点击页面上的“登记”进入到老虎平台个人账户的注册页面，按照页面上的提示，逐个填写账户信息，推荐使用邮箱注册个人账户。

二 在老虎平台购买支付宝香港注册的手机号

1.在老虎平台注册好个人账户之后，下一步需要给账户充值，点击页面上的“充值”按钮，进入到充值页面。

2.点击“购买卡密”的按钮，跳转到卡密的购买支付页面，这里可以选择7种不同面额的充值金额，确认好支付金额，可以直接使用支付宝支付就可以了。

3.支付成功之后，一定要复制好卡密，再返回到老虎平台。

4.我们需要将复制的卡密粘贴到页面中，这样就成功的完成了充值。

5.点击“购买号码”的按钮，这一步开始购买支付宝香港注册的手机号码。

6.老虎平台上可以买到全球的手机号码，这里需要选择香港地区的手机号，查看页面上显示的购买费用，点击“购买”按钮，就成功的购买了香港地区的手机号码了。

三 注册香港地区支付宝

在手机上先下载好支付宝软件，进入之后点击注册按钮，进入到支付宝的注册页面。

2.输入在老虎平台购买的支付宝香港注册的手机号码，再按照页面要求填写好其他的个人信息。

3.点击发送验证码的按钮，需要到老虎平台上接收验证码，将老虎平台上的验证码复制下来。

4.在支付宝的注册页面粘贴老虎平台的验证码，确认好注册信息无误，直接提交支付宝账户的注册申请就可以了。

这几步就是购买支付宝香港注册的手机号码，以及注册香港支付宝账户的操作步骤，所有的操作步骤都很简单。有了香港地区的手机号码，就可以注册很多当地的APP软件，老虎平台真的为我们提供了很多优质的手机号资源。

注册香港地区的支付宝，一定要有当地的手机号码才能够成功注册。在老虎平台上购买支付宝香港注册的手机号，简单的操作就可以拥有香港支付宝账户了，让自己的线上支付获得更好的工具。当然想要购买其它地区的手机号码，也可以选择到老虎平台选择购买。