如何获取阿里巴巴虚拟号码，长期使用国际阿里巴巴账号？

在国内想要获取阿里巴巴虚拟号码并不难，只要注册属于我们的虚拟手机号即可。如果用户打算注册和运营国际阿里巴巴账号，就需要拥有安全稳定而且接受验证码快速的虚拟手机号，对此推荐使用老虎平台，只要简单几步即可快速拥有虚拟号码，接下来详细说说使用虚拟手机号获取阿里巴巴虚拟号码的操作流程和注意事项。

获取阿里巴巴虚拟号码流程介绍

步骤一：使用浏览器访问老虎平台官网，在电脑或者手机网址栏输入https://tiger-sms.com/cn后访问。

步骤二：进入老虎平台网站后右上角可切换语言为中文，然后点击【注册】按钮，填写信息注册我们的老虎平台账号。

步骤三：注册老虎平台账号后刷新首页登录账号，然后点击购买卡密跳转到充值界面。

步骤四：选择好具体的充值金额后点击充值，按照指示使用支付宝完成交易，交易完成后复制卡密。

步骤五：在老虎平台上黏贴卡密并确认，然后搜索虚拟号码进行购买，购买后可直接复制虚拟号码获取阿里巴巴虚拟号码。

步骤六：访问国际阿里巴巴官网，点击注册按钮填写邮箱和刚才购买的虚拟手机号完成注册。

获取阿里巴巴虚拟号码注意事项

在了解如果使用虚拟手机号获取阿里巴巴虚拟号码后，再来了解下整个操作过程中要注意的细节。首先尽量保持好的网络环境，首次访问老虎平台要耐心等待网页缓存，还有则是在购买虚拟号码界面时可直接搜索手机号的归属地，比如直接搜索越南或者意大利等即可找到该归属地的虚拟号码，还有则是我们在购买虚拟号码前要做好规划，因为获取阿里巴巴虚拟号码的归属地和虚拟手机号归属地是相同的，我们打算运营全球哪个地区的阿里巴巴店铺，就通过老虎平台购买归属地为哪个地区的手机号，除此之外，注册老虎平台账号和阿里巴巴平台账号的电子邮箱必须是有效且可操作的邮箱。

获取阿里巴巴虚拟号码要避开的雷区

刚才介绍了使用虚拟手机号获取阿里巴巴虚拟号码的流程和注意事项，对于很多首次尝试获得阿里巴巴账号的用户而言还有很多雷区需要注意，比如不建议使用来源不明的平台或者APP注册虚拟号码，因为那样不仅仅无法保障注册的虚拟手机号可用，同时即使当下手机号可用获取阿里巴巴虚拟号码，但是后期再次需要其接受验证码时可能就会失效，这就导致后期会遇到很多麻烦，而使用https://tiger-sms.com/cn获得虚拟号码的优势在于稳定安全，我们可以一直使用虚拟手机号接受验证码。

以上介绍了使用虚拟手机号获取阿里巴巴虚拟号码的详细流程和操作注意事项。目前使用老虎平台购买虚拟手机号，然后再通过虚拟手机号获取阿里巴巴虚拟号码的方法备受用户青睐，因为用户使用虚拟手机号随时随地都可以接收到验证码，真正实现长期稳定便捷的使用阿里巴巴账号。