购买阿里巴巴虚拟号码渠道有哪些，这样选择运营账号更稳妥！

无论是运营阿里巴巴店铺，还是利用小号进行推广，购买阿里巴巴虚拟号码的方法一直都是备受卖家关注的重要话题。目前想要获得阿里巴巴虚拟小号可以通过老虎平台或者阿里小号和购买零月租手机卡等方式获得，而其中力推使用虚拟接码平台老虎平台，接下来盘点下购买阿里巴巴虚拟号码渠道以及操作流程及注意事项。

购买阿里巴巴虚拟号码渠道

目前购买阿里巴巴虚拟号码的常见渠道有使用虚拟接码平台、注册阿里小号以及购买零月租手机卡，接下来分别说说每种购买渠道的特点。

一、使用老虎平台注册阿里巴巴账号。从卖家的角度出发无论是运营阿里巴巴店铺，还是注册阿里巴巴虚拟号码进行推广，使用虚拟接码平台更为稳妥。像在老虎平台直接购买一个虚拟手机号即可接收验证码短信购买阿里巴巴虚拟号码，而且老虎平台上可以购买国外的手机号，这样还可以注册国际阿里巴巴账号。

二、使用阿里小号购买阿里巴巴虚拟号码。如果通过阿里小号购买阿里巴巴虚拟号码的话，往往在账号运营方面受到限制，一方面阿里小号本身也是阿里巴巴旗下产品，因此使用阿里小号注册的账号主要是用来开通阿里巴巴平台内部的推广业务，另外一方面阿里小号本身也是国内产品，因此无法注册阿里巴巴国际账号或者天猫国际账号等，并且在价格上也不如老虎平台实惠。

三、使用零月租手机卡注册阿里巴巴账号。出于安全性考虑不建议用户使用来路不明的手机卡注册和购买阿里巴巴虚拟号码，这些手机卡使用情况不稳定，可能只能接一次验证码就无法使用，这样后期我们再操作账号时还要一直更换新的手机号，整体而言操作不够便利且安全性无保障。

购买阿里巴巴虚拟号码操作流程

既然购买阿里巴巴虚拟号码的渠道中使用老虎平台优势众多，那么接下来就详细介绍下该如何通过老虎平台注册阿里巴巴虚拟账号，用户可根据该流程注册自己的阿里巴巴账号。

首先，使用浏览器访问https://tiger-sms.com/cn，该网址就是老虎平台的官网，进入网站后选择右上角语言为中文，之后点击【注册】按钮。在注册界面填入我们的信息，并且勾选两个同意事项，我们还可以使用谷歌邮箱或者Facebook等账号直接登录。

其次，完成老虎平台的账号注册后，继续点击购买卡密，然后跳转到充值界面，点击【充值】按钮后可选择使用支付宝支付，选择具体充值金额完成支付宝充值交易。

然后，充值交易完成即可查看我们的卡密，复制卡密返回账号界面进行黏贴后，即可购买虚拟手机号购买阿里巴巴虚拟号码。

最后，访问阿里巴巴官网，单击【注册】按钮后，使用刚才申请的虚拟手机号完成账号信息填写和注册。。

购买阿里巴巴虚拟号码注意事项

使用老虎平台注册虚拟手机号时，我们可以根据运营规划选择手机号归属地，比如注册越南或者泰国的虚拟手机号后再购买阿里巴巴虚拟号码，该号码即可注册和运营国际阿里巴巴店铺，打算运营或者使用北美和欧洲的阿里巴巴账号就购买对应归属地的虚拟手机号。

以上介绍了购买阿里巴巴虚拟号码的渠道，其中选择使用老虎平台注册虚拟号码的方法优势更多，使用老虎平台注册虚拟号码更安全，因为全程都是匿名操作且接不到验证码不收费，而且注册虚拟号码后就可以一直使用，稳定便捷而且安全。