如何验证阿里巴巴账户，使用虚拟号码的优势有哪些？

在创建新的阿里巴巴账户时，用户都会关注如何验证阿里巴巴账户，因为新账号验证时既需要电子邮箱有需要手机短信验证。考虑到注册的阿里巴巴账号今后很多操作都要接收验证码，所以使用虚拟号码来完成账号验证更便利，接下来详细介绍下没有手机号如何验证阿里巴巴账户以及相关注意事项。

没有手机号如何验证阿里巴巴账户

当用户打算注册多个阿里巴巴账号时，可能会纠结没有多余的手机号如何验证阿里巴巴账户，对此可以使用邮箱验证和阿里小号验证以及虚拟手机号验证等方法。其中使用邮箱验证的前提是已经完善了新注册的阿里巴巴账号信息，所以我们还是需要借用其他人的手机号来完成账号的手机短信验证，之后再提到如何验证阿里巴巴账户时，在全部选择电子邮箱验证。

提到如何验证阿里巴巴账户时，很多用户在没有多余手机号的时候都会想到阿里小号，毕竟都是阿里旗下产品，但是使用阿里小号在价格上不划算，可能我们很久才会进行一次手机短信验证，而阿里小号则是包月收费，并且使用阿里小号也不能频繁注册阿里账号或者进行敏感操作，不然就会被阿里巴巴平台拉入黑名单进而限制其接收验证码短信。

其实对于如何验证阿里巴巴账户这类难题，目前使用较多的解决方法还是使用虚拟手机号。像老虎平台这样专业的虚拟号码平台上有丰富的号码资源，我们可以购买任何地区为归属地的虚拟电话号码，然后注册和验证阿里巴巴国际站账号。

如何验证阿里巴巴账户更便利

考虑到注册的阿里巴巴账号可以正常使用，自然还要清楚如何验证阿里巴巴账户更便利，而刚才提到的方法中使用虚拟手机号来验证是非常便利的。使用阿里小号可能存在无法接收验证码短信的情况；使用电子邮箱验证则要看具体操作，很多敏感操作都是要求手机短信验证而非电子邮箱验证；在解决如何验证阿里巴巴账户问题时，如果购买专属于我们的虚拟手机号，那么今后需要接收验证码时就可以随时使用虚拟手机号完成验证。

虚拟号码如何验证阿里巴巴账户

既然提到如何验证阿里巴巴账户时，使用虚拟手机号接收验证码短信便捷又稳定，那么接下来便来详细说说如果购买并且使用虚拟号码，以及使用虚拟手机号如何验证阿里巴巴账户。

1、在浏览器网址栏输入https://tiger-sms.com/cn回车进入老虎平台官网，单击右上角语言选项切换为中文，点击注册按钮完善信息并且勾选同意事项，注册老虎平台账号，之后再面对如何验证阿里巴巴账户这类问题，只要登录老虎平台账号即可解决。。

2、完成老虎平台账号注册后，刷新自动登录该账号，然后点击购买按钮后页面调整，进入购买卡密页面后选择具体的套餐，然后点击使用支付宝完成支付，支付后复制卡密。

3、复制卡密后将其黏贴到老虎平台卡密输入栏，然后即可搜索虚拟号码归属地，选择和购买具体的虚拟手机号，购买手机号之后再遇到如何验证阿里巴巴账户这类问题就可以一劳永逸。

4、访问阿里巴巴网站登录账号，在手机号码栏输入刚才购买的虚拟手机号，点击发送验证码，然后回到老虎平台即可接收到验证码短信并且完成验证。

以上介绍的就是没有手机号时如何验证阿里巴巴账户，因为使用虚拟手机号足够安全稳定而且便捷，所以是很多用户在注册和验证阿里巴巴账号时的首选。