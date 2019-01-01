阿里巴巴号码用于一次性密码验证方法，教你快速注册安全稳定的阿里巴巴账号！





一直都有人关注如何购买阿里巴巴号码用于一次性密码验证，使用手机号码验证后即可设置验证方式为电子邮箱验证。目前想要获得用于验证短信的手机号方法很多，比如购买虚拟号码，又比如购买一次性手机卡等，还有则是使用阿里小号等产品，那么我们选择哪个方法可以快速注册账号呢？





盘点阿里巴巴号码用于一次性密码验证方法





方法一：购买虚拟号码用于阿里巴巴号码密码验证，这是目前阿里巴巴号码用于一次性密码验证方法中被使用较多的。我们在老虎平台（https://tiger-sms.com/cn）注册账号后即可购买属于自己的虚拟手机号，然后使用该手机号接受验证码短信，即可完成阿里巴巴账号验证操作。





方法二：购买一次性手机卡后注册阿里巴巴号码用于一次性密码验证，这也是目前常用的验证方法。购买一次性手机卡的不足之处在于可能无法接收到验证码，因为自从2019年阿里巴巴平台重视流量真实性后，便对异常手机号设置功能限制，因此这类手机号未必能接收到验证码。





方法三：购买阿里小号后注册阿里巴巴号码用于一次性密码验证，这种方法注册的阿里巴巴账号无法完成实名认证。还有如果只是偶尔使用一次手机号进行阿里巴巴账号验证，购买阿里小号不划算，除此之外，阿里小号无法注册国际阿里巴巴账号，因为其归属地为国内。





详解阿里巴巴号码用于一次性密码验证操作流程





对比之后不难发现使用虚拟手机号注册阿里巴巴号码用于一次性密码验证更安全便捷，所以接下来详细介绍下使用老虎平台购买虚拟手机号完成阿里巴巴账号注册和验证的流程：





步骤一:想要购买虚拟号码注册阿里巴巴号码用于一次性密码验证，先要使用浏览器访问老虎平台（https://tiger-sms.com/cn）后，点击右上角语言按钮切换网站语言为中文，点击【注册】按钮并且在弹出的界面内输入信息完成老虎平台账号注册。

















步骤二：点击购买卡密并且选择具体套餐，根据引导使用支付宝完成交易，交易完成后得到卡密并且复制，返回老虎平台。













步骤三:黏贴卡密到老虎平台后，搜索手机号归属地，选择虚拟手机号进行购买，然后使用虚拟手机号注册阿里巴巴号码用于一次性密码验证。

















步骤四：购买虚拟手机号后进入阿里巴巴官网，点击【注册】按钮后完成阿里巴巴账号注册，注册后使用虚拟手机号完成短信验证。









阿里巴巴号码用于一次性密码验证用虚拟号码优势





刚才介绍了使用虚拟号码注册阿里巴巴号码用于一次性密码验证的操作流程，接下来再来补充下使用虚拟号码的优势。使用老虎平台购买虚拟号码并且使用全过程都是匿名，不用担心个人信息泄露问题，同时购买的虚拟号码可以一直用来接受验证短信，这样后期运营阿里巴巴账号时随时都可以通过验证。





综上所述使用虚拟号码注册阿里巴巴号码用于一次性密码验证是非常不错的方法，其操作便捷快速而且可持续稳定的接受验证码，同时我们还可以选择归属地为海外的虚拟号码来注册阿里巴巴国际版账号，让我们运营阿里巴巴账号时事半功倍。