接收短信的阿里巴巴号码怎么获得，有哪些雷区要避开！

不少用户都会关注接如何获得接收短信的阿里巴巴号码，这样就能注册更多的阿里巴巴账号进行使用。其实想要接受验证码注册和验证阿里巴巴账号的方法很多，但是在选择和使用时也要避开对应的雷区，接下来详细介绍下使用虚拟号码注册接收短信的阿里巴巴号码的操作流程，同时科普下获得这类号码要避开的雷区。

接收短信的阿里巴巴号码购买渠道

一、想要购买接收短信的阿里巴巴号码，可以在老虎平台购买虚拟手机号。使用虚拟手机号注册阿里巴巴账号的优势在于安全稳定便捷，我们在老虎平平台上可以购买到全球各个地区的手机号，这样在国内就能注册和验证国际版阿里巴巴账号，并且该虚拟手机号可以持续接受验证码，之后需要短信验证时可以马上使用。

二、想要购买接收短信的阿里巴巴号码，可以在阿里小号上开通小号业务。阿里巴巴本身推出了阿里小号业务，这些小号也可以用来接受短信验证码，但是因为小号本身也绑定了一个机主或者主体，因此使用阿里小号接受短信时可能存在限制，比如国际版阿里巴巴账号的验证码短信无法接收。

三、想要购买接收短信的阿里巴巴号码，可以在网上购买零月租手机卡。一直以来网上都有专门用来接受短信的手机卡，这些手机卡有很多是境外留学生实名信息注册的，但是因为我们不清楚购买的手机号曾经有过哪些操作，因此可能出现无法接收到阿里巴巴验证码的情况，因为阿里巴巴平台本身有黑名单和限制机制，对于异常账号会限制其接受验证码。

接收短信的阿里巴巴号码具体购买流程

既然使用虚拟手机号作为接收短信的阿里巴巴号码优势更多，那么自然要了解下其操作流程，接下来以在老虎平台（https://tiger-sms.com/cn ）上购买虚拟手机号为例，详细介绍下具体的操作流程：

步骤一：想要购买虚拟手机号作为接收短信的阿里巴巴号码，先要访问老虎平台官网https://tiger-sms.com/cn，网站右上角可切换语言为中文，然后点击注册按钮填写相关信息完成平台账号注册，点击刷新按钮后登录刚刚注册的老虎平台账号。

步骤二：购买虚拟手机号之前需要先在老虎平台充值，点击购买按钮完成卡密购买，选择具体的充值选项后可使用支付宝完成支付，然后得到卡密并且复制。

步骤三：复制卡密黏贴到老虎平台后，接下来就可以购买虚拟手机号作为接收短信的阿里巴巴号码，搜索手机号归属地选择心仪的手机号购买，复制购买的虚拟手机号。

步骤四：访问阿里巴巴官网后，点击注册按钮输入刚才购买的虚拟手机号，填写其他信息完成注册并且接收验证码完成认证。

接收短信的阿里巴巴号码购买雷区

关于使用虚拟手机号作为接收短信的阿里巴巴号码还要避开一些操作雷区，首先就是要选择用户基数大而且口碑好的平台，像老虎平台全球用户都在用，其次则是重视手机号资源，老虎平台上可以搜索到任何国家的手机号，然后则是重视号码是否可长期稳定使用，在老虎平台购买的虚拟手机号可以一直接收短信验证码。

以上介绍了

接收短信的阿里巴巴号码

获得方法，其中使用虚拟手机号无疑是用户的最优解，而且还要重视选择老虎平台这样口碑好价格实惠的平台进行虚拟手机号的购买，这样今后无论是注册阿里巴巴账号还是进行手机号验证都可以快速完成。