 Airbnb撤出中国市场：原因、替代平台与解决方案
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Airbnb撤出中国市场：原因、替代平台与解决方案

内容

Airbnb为什么撤出中国？国内有哪家平台逼走了Airbnb呢？

国内的住宿平台

哪家平台替代了Airbnb

Airbnb出走的原因

Airbnb的注册问题解决方案

Airbnb撤出中国市场：原因、替代平台与解决方案

Airbnb为什么撤出中国？国内有哪家平台逼走了Airbnb呢？


前几年的爆炸新闻一个接着一个，很多人的关注点就是在众多的国外平台慢慢退出中国市场的新闻。不管是Uber，还是Airbnb，还有亚马逊的部分业务等等。好像就像是互相约好了准备要大逃亡一般。尤其是Airbnb，在国内还没有来得及推广和热火起来，就悄然熄火了。因此为何退出？是不是有哪家平台替代了Airbnb呢？就成为话题。

国内的住宿平台


国内的可提供住宿的平台的确是很多。比如说老牌的携程，驴妈妈，途牛等等，都是知名度相对比较高的旅游平台，不仅仅可以提供住宿酒店，而且也可以直接提供旅游点的门票，以及交通工具的选择等等。应该说做得都是不错的。也是国内大部分旅游者比较依赖的平台。


哪家平台替代了Airbnb


那么在上述的几个平台中，哪家平台替代了Airbnb呢？其实并没有！我们可以看到的是，这些平台虽然比较幼稚，但是关注点还是放在了比较大的酒店住宿上面，即便是民宿，也会有一定的规模，并不是和房东居住在一起的模式，而是直接开辟出了新的房源来进行提供。不得不说，这个和我们国人比较传统的居住概念有一定的关系。


而Airbnb是彻底自由者的天堂。注册在Airbnb上面的可以是房东多出来的房源，甚至是房东自己家的空房间，都可以通过比较低廉的价格进行出租，可以让短期旅游的住客能够用比较便宜的价格去进行居住。并且房间和房东息息相关，因此在安全性，卫生上面都是可以保证的，比有些低廉的民俗要性价比高多了。

Airbnb出走的原因


既然Airbnb的优势清晰可见，那么为什么他会出走国内呢？一方面和国人还是比较传统的概念有关。毕竟引进一个陌生人和自己住在一起，别说陌生人了，自己的安全也得不到保证啊？尤其是一家旅行的话，更倾向于酒店，因为有比较好的安全保证。另外一方面来说，Airbnb的着重点在于短期居住的住客，以及年轻的旅行者。对于商务旅行或者说全家旅行来说，并不是很盛行。导致受众面不大。另外还有就是投入的成本提高的缘故。而不仅仅如此，现在Airbnb退出国内之后，国内房源的房东们还面临着另外一个问题，那就是注册问题！注册问题应该如何解决呢？


Airbnb的注册问题解决方案


Airbnb退出中国，也就是中国的手机号码无法进行注册和登录了。所以第三方的海外号码就成为刚需。对于国内的房东来说，只能够通过老虎平台来购买新的海外号码，进行后续擦操作。

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打开老虎平台网站，进行注册。然后购买卡密，卡密有很多不同币种，根据自己的需求购买，并且进行充值。一旦充值了之后，就可以选择自己需求的电话号码进行购买了。

电话号码到账了之后，就可以拿着这个号码去进行注册其他的平台，包括Airbnb在内。验证码可以从订单中获得。接下来房东就可以将自己的房子和房间进行上传和定价了。


Airbnb的方式打开了旅游住宿的新模式，随着年轻旅客的增加，这将成为将来的旅游入住方式之一，无法避免！
艾琳娜·库兹涅佐娃
作者: 艾琳娜·库兹涅佐娃

电子商务、电信和虚拟号码QA工程师，专注于自动化工具和测试方法。她的实用建议和评论对于寻求改进其工作流程的质量保证专家来说是无价的。