Airbnb冲击传统旅游住宿项目：影响与解决方案

Airbnb在旅游项目中，对传统的住宿项目有什么冲击？

或许对于国内不少的中老年人来说，Airbnb无疑是一个全新的名词。即便是Airbnb在几年前也曾在中国的旅游业中占据一定的位置，但是不可否认的是，这个市场还没有来得及持续升温，就退出了中国市场。因此Airbnb只流行于年轻人中也再正常不过了。但是它的存在还是对旅游这个项目产生了前所未有的冲击，并且长尾效应也在逐步起效之中。

Airbnb和传统住宿项目的区别

传统住宿项目的概念就是酒店。对于众多的旅游者来说，出门不管是几天旅游，都需要先预定好酒店，然后才可以出行。想要将自己的房子或者说自己的某个空房腾出来给陌生人居住，多少会有点不安心。安全性得不到保证。

Airbnb的概念正好相反。如果房东有多余的房源，或者说房东本身居住的房子有空余的房间，那么可以直接将房源上传到Airbnb，可以让游客们短期或者长期进行居住。价格也是房东自己定价，可以房东和住客自己商议相关事宜，Airbnb只是作为一个第三方去进行监管。

Airbnb对传统住宿项目的冲击

正是因为这种理念上面的不同，在Airbnb一经推出之后，就直接对传统住宿项目产生了冲击。

酒店因为一般都是固定的价格，即便是打折的时候，价格最低也会有一定的区间，这是根据市场和整个酒店的价格来拟定的。但是Airbnb可以直接让房东和住客自己协商，在价格上面的浮动差价就会比较大。对于一些年轻的旅行者来说，进行穷游无疑是不错的选择了。

并且比较起以前的青年旅舍来说，房间往往有房东照顾，整洁程度，卫生状态都是可以直接查看到，并且可以反馈的。这对于比较注重这方面的住客来说，往往更受吸引。

另外传统的酒店往往进店和出店也都有相应的时间点，可以进行规定。但是Airbnb上面的房源也是可协调的，也可以进行协商。总体来说，Airbnb的房源比酒店更价廉物美。尤其是一些景区的房源，甚至景色要比酒店眺望出去更美。给酒店带来的不小的冲击。

Airbnb使用的问题和解决方案

但是对于Airbnb的房主来说，虽然看得到Airbnb上面的优势，但是现在国人房主却不得不面临一个问题，那就是注册问题。因为Airbnb在国内的时候，我们是可以通过手机号码进行注册的，但是现在撤出之后，我们的电话号码是无法注册相应的账号了，更没有办法在海外发布相应的房源。因此找一个电话号码就成为关键。而老虎平台则是给所有的国内商家提供了这样的一个机会。

打开老虎平台网站，然后直接用邮箱进行注册。就可以购买老虎平台上面的卡密了。卡密知道了之后就可以进行充值，并且选择自己喜欢的国家，电话号码进行购买。

购买了之后就可以利用订单中的号码去Airbnb进行注册，当然了验证码也会直接反映在老虎平台的订单中。然后接下来我们就可以直接进行上传自己拥有的房源了。

没有了老虎平台，那么Airbnb的注册和使用就成为一句空话！