 Airbnb冲击传统旅游住宿项目：影响与解决方案
中文
中文
登录 注册
购买号码 API SMS 赚钱 免费号码 博客 FAQ 反馈 联系方式

用户协议
私人信息与cookie政策
支付政策
送货政策
退款政策
退货政策
网站地图

博客

Airbnb冲击传统旅游住宿项目：影响与解决方案

内容

Airbnb在旅游项目中，对传统的住宿项目有什么冲击？

Airbnb和传统住宿项目的区别

Airbnb对传统住宿项目的冲击

Airbnb使用的问题和解决方案

Airbnb冲击传统旅游住宿项目：影响与解决方案

Airbnb在旅游项目中，对传统的住宿项目有什么冲击？


或许对于国内不少的中老年人来说，Airbnb无疑是一个全新的名词。即便是Airbnb在几年前也曾在中国的旅游业中占据一定的位置，但是不可否认的是，这个市场还没有来得及持续升温，就退出了中国市场。因此Airbnb只流行于年轻人中也再正常不过了。但是它的存在还是对旅游这个项目产生了前所未有的冲击，并且长尾效应也在逐步起效之中。

Airbnb和传统住宿项目的区别


传统住宿项目的概念就是酒店。对于众多的旅游者来说，出门不管是几天旅游，都需要先预定好酒店，然后才可以出行。想要将自己的房子或者说自己的某个空房腾出来给陌生人居住，多少会有点不安心。安全性得不到保证。


Airbnb的概念正好相反。如果房东有多余的房源，或者说房东本身居住的房子有空余的房间，那么可以直接将房源上传到Airbnb，可以让游客们短期或者长期进行居住。价格也是房东自己定价，可以房东和住客自己商议相关事宜，Airbnb只是作为一个第三方去进行监管。

Airbnb对传统住宿项目的冲击


正是因为这种理念上面的不同，在Airbnb一经推出之后，就直接对传统住宿项目产生了冲击。


酒店因为一般都是固定的价格，即便是打折的时候，价格最低也会有一定的区间，这是根据市场和整个酒店的价格来拟定的。但是Airbnb可以直接让房东和住客自己协商，在价格上面的浮动差价就会比较大。对于一些年轻的旅行者来说，进行穷游无疑是不错的选择了。


并且比较起以前的青年旅舍来说，房间往往有房东照顾，整洁程度，卫生状态都是可以直接查看到，并且可以反馈的。这对于比较注重这方面的住客来说，往往更受吸引。


另外传统的酒店往往进店和出店也都有相应的时间点，可以进行规定。但是Airbnb上面的房源也是可协调的，也可以进行协商。总体来说，Airbnb的房源比酒店更价廉物美。尤其是一些景区的房源，甚至景色要比酒店眺望出去更美。给酒店带来的不小的冲击。


Airbnb使用的问题和解决方案


但是对于Airbnb的房主来说，虽然看得到Airbnb上面的优势，但是现在国人房主却不得不面临一个问题，那就是注册问题。因为Airbnb在国内的时候，我们是可以通过手机号码进行注册的，但是现在撤出之后，我们的电话号码是无法注册相应的账号了，更没有办法在海外发布相应的房源。因此找一个电话号码就成为关键。而老虎平台则是给所有的国内商家提供了这样的一个机会。

0aaab85212e54e2541be5ab14dd7bc3

打开老虎平台网站，然后直接用邮箱进行注册。就可以购买老虎平台上面的卡密了。卡密知道了之后就可以进行充值，并且选择自己喜欢的国家，电话号码进行购买。

购买了之后就可以利用订单中的号码去Airbnb进行注册，当然了验证码也会直接反映在老虎平台的订单中。然后接下来我们就可以直接进行上传自己拥有的房源了。


没有了老虎平台，那么Airbnb的注册和使用就成为一句空话！
阿列克谢·沃尔科夫
作者: 阿列克谢·沃尔科夫

在线昵称为LexVolkov，是一位经验丰富的来自西伯利亚的IT记者，为软件开发和网络安全提供敏锐的见解。他的文章将复杂的IT概念与实际应用联系起来，使他成为俄罗斯科技界值得信赖的声音。