接收阿迪达斯短信的号码如何获取，这个网站一定要知道

接收阿迪达斯短信的号码如何获取呢？很多国内的小伙伴在注册阿迪达斯账户的时候，经常会存在失败的情况，最常见的一种就是无法成功获取到阿迪达斯的验证码，导致验证失败。那么如何才能够获得可以成功接收阿迪达斯短信的号码呢？这里就需要利用老虎平台https://tiger-sms.com/cn来解决了。

接收阿迪达斯短信的号码的专业平台介绍

老虎接码平台是目前最为可靠且安全的接码平台，该平台拥有世界上所有的号码资源，且每天都会更新全球在线的虚拟号码，帮助你快捷的接收阿迪达斯短信的号码并完成注册。通过老虎接码平台可以在全球任何地方接收任何项目的验证码，并且购买的价格也是非常低的，满足了不同用户对虚拟手机号的需求。

详细的操作步骤助你成功获取接收阿迪达斯短信的号码

想要成功接收阿迪达斯短信的号码，就一定要了解下老虎接码平台，接收验证码的稳定性还是非常不错的，具体操作方式如下：

首先我们需要注册老虎平台的账号后才能充值并购买虚拟手机号接收短信验证，点击老虎平台的网址：https://tiger-sms.com/cn，系统会直接跳转到老虎平台的官方网站中，这时就需要先点击右上角将页面文字改为中文。

如果已经有了老虎平台的账号，就可以点击【购买号码】进入到登录页面进行登录，如果没有账号，就需要点击右上方的【注册账号】按钮来进行注册。

在注册账号的页面中，需要根据页面的提示输入相关信息后才能注册，比如登录平台的账号名、密码、邮箱等等，输入完成后点击下方的【注册】即可获得一个老虎平台的账号。

账号注册成功后，就需要进入到充值页面选择充值方式进行充值，这里支持的充值方式挺多的，可以直接根据自己的需求选择充值方式后，点击【购买卡密】执行充值的操作。

系统会自动跳转到发卡网的页面，在这个网站中可以购买卡密，根据页面的显示，选择自己需要充值的金额，点击下方的【立即支付】完成支付即可。

在购买卡密成功的页面中，就可以查看购买情况啦，也可以直接查看到卡密，这里就需要对卡密进行复制了。

再次回到老虎平台的充值页面，就可以将刚刚复制的卡密输入到对应的位置，点击【确认】完成支付，在余额中就可以查看充值的情况啦。

在购买虚拟号的页面中，就可以根据页面的显示选择项目和国家来购买接收阿迪达斯短信的号码。需要注意国家可以随意选择，但项目一定要选择阿迪达斯哦。

完成全部的操作之后，就成功获取了可以接收阿迪达斯短信的号码，在注册阿迪达斯的账号时，就可以利用这个号码来接收短信并完成验证，从而让自己快速获得一个可以使用的账号。还不知道如何获取虚拟号的小伙伴赶紧试一下。