接收Adidas账户的短信号码的详细流程

如何成功购买接收Adidas账户的短信号码？

如何成功购买接收Adidas账户的短信号码？很多用户在注册Adidas账号的时候，经常会遇到因无法成功接收验证码而导致注册失败的情况，这也让不少用户感到苦恼。没有Adidas的账号，就无法在其官网购买商品，究竟如何才能成功注册Adidas账号呢？这就需要获取一个可以接收短信的手机号，下面就来了解下购买接收Adidas账户的短信号码的方式吧。

购买接收Adidas账户的短信号码需通过接码平台

由于注册Adidas账户的人群比较多，但并不是每个人都有国外的手机号码，因此针对想要购买接收Adidas账户的短信号码的人群，就可以选择接码平台。专业的接码平台不仅可以购买虚拟号，也能够满足用户在任何国家注册任何项目，接收验证码的速度也是比较快的，基本上几分钟就可以成功接码并验证。

比如说老虎平台https://tiger-sms.com/cn，就是一家专业的接码平台，该平台在市场中的知名度非常高，也拥有了很多忠实的客户存在，让用户在平台中可以根据自己的需要选择项目以及国家，轻松便捷地购买任何任意国家的虚拟号码来进行注册。

详细流程教你如何购买接收Adidas账户的短信号码

可能还有很多小伙伴不清楚通过老虎平台究竟该如何购买接收Adidas账户的短信号码，接下来就以图文的形式为大家讲解一下详细的步骤吧。

我们需要先在注册老虎平台的账号，点击网址https://tiger-sms.com/cn，进入到老虎平台之后，就可以进行注册了。

如果已经有了平台账户，就无需注册，直接点击【购买号码】后就能直接登录，如果没有账号，点击页面右上角的【注册账号】就可以进行注册啦。

系统跳转到注册的页面后，就需要输入账号的注册信息，比如说登录的账号、密码以及邮箱等信息，输入完成后点击下方的【注册】按钮，就完成了注册的需求。

接下来就需要对账号进行充值了，进入到充值的页面后，就可以根据自己的情况选择充值方式并点击【购买卡密】来执行充值的操作。

系统会自动进入到发卡网的网站，在这个网站中，就可以购买充值卡密，选择自己需要先充值的金额后点击【立即支付】，随后根据提示完成支付操作即可。

充值成功后，在订单的页面，就可以查看充值的结果了，在这里找到已经购买成功的卡密并进行复制。

在老虎平台的充值页面中，就可以找到【请输入卡密】的位置，将复制的卡密进行粘贴，点击【确认】按钮即可完成充值，在余额的页面也可以查看到充值的情况。

充值完成后，就可以购买页面购买接收Adidas账户的短信号码了，在项目的位置直接输入Adidas，在国家的位置就可以根据自己的要求选择了，选择完成点击下方的【购买】，就可以获得一个可以接收短信的虚拟号，也可以成功注册Adidas账户。

通过以上的了解，是不是发现购买接收Adidas账户的短信号码非常简单呢？只需要通过老虎接码平台，就能成功购买啦。